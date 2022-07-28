Канцлер Австрии Нехаммер: эмбарго на газ из России невозможно

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Санкции против РФ «не так быстро» действуют, как хотели бы в Евросоюзе Фото:
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Газовый кризис в Европе

Эмбарго на газ в ЕС невозможно, и антироссийские санкции не так эффективны. Об этом заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер.

«Данное решение нанесет вред нам самим», — пояснил он в трансляции на своей странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). Пресс-конференция проходила с канцлером Карлом Нехаммером и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Также Нехаммер уточнил, что санкции против РФ «не так быстро» действуют, как того хотели бы в Евросоюзе.

Из-за своих постоянных угроз ввести эмбарго на российский газ Европа угодила в ловушку. Так считает обозреватель французской газеты Le Figaro Изабель Лассер.

Западные страны усилили санкционное давление на Россию после начала специальной операции по демилитаризации Украины. 3 июня Евросоюз утвердил шестой пакет антироссийских ограничений, в рамках которого ввел частичное эмбарго на поставки российской нефти.

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Эмбарго на газ в ЕС невозможно, и антироссийские санкции не так эффективны. Об этом заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер. «Данное решение нанесет вред нам самим», — пояснил он в трансляции на своей странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). Пресс-конференция проходила с канцлером Карлом Нехаммером и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Также Нехаммер уточнил, что санкции против РФ «не так быстро» действуют, как того хотели бы в Евросоюзе. Из-за своих постоянных угроз ввести эмбарго на российский газ Европа угодила в ловушку. Так считает обозреватель французской газеты Le Figaro Изабель Лассер. Западные страны усилили санкционное давление на Россию после начала специальной операции по демилитаризации Украины. 3 июня Евросоюз утвердил шестой пакет антироссийских ограничений, в рамках которого ввел частичное эмбарго на поставки российской нефти.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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