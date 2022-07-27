Le Figaro: Европа угодила в свою же ловушку из-за угроз России

28 июля 2022 в 05:29 Размер текста - 17 +

Изабель Лассер пишет, что Европа попала в собственную ловушку, приготовленную для России Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Из-за своих постоянных угроз ввести эмбарго на российский газ Европа угодила в «собственную ловушку». Так считает обозреватель французской газеты Le Figaro Изабель Лассер. «С российским газом европейцы угодили в собственную ловушку», — пишет она. Лассер отметила, что с начала спецоперации РФ на Украине Евросоюз неоднократно угрожал Москве положить конец своей «зависимости» от российского газа, однако так и не превратил эти слова в реальность. По ее мнению, ЕС не сделал этого, испугавшись экономических и социальных последствий своего решения и встретившись с несогласием ряда стран. Теперь же Европа попала «в переплет» и теперь странам ЕС приходится переживать из-за возможных проблем с газом грядущей зимой. Ранее обозреватель The Times Ирвин Штельзер написал о том, что президент России Владимир Путин определяет дальнейшую судьбу Европы, принимая решения о поставках газа в ее страны. По его мнению, судьба всего Запада зависит и от того, какие отношения захочет иметь российский лидер с президентом США Джо Байденом.

Из-за своих постоянных угроз ввести эмбарго на российский газ Европа угодила в «собственную ловушку». Так считает обозреватель французской газеты Le Figaro Изабель Лассер. «С российским газом европейцы угодили в собственную ловушку», — пишет она. Лассер отметила, что с начала спецоперации РФ на Украине Евросоюз неоднократно угрожал Москве положить конец своей «зависимости» от российского газа, однако так и не превратил эти слова в реальность. По ее мнению, ЕС не сделал этого, испугавшись экономических и социальных последствий своего решения и встретившись с несогласием ряда стран. Теперь же Европа попала «в переплет» и теперь странам ЕС приходится переживать из-за возможных проблем с газом грядущей зимой. Ранее обозреватель The Times Ирвин Штельзер написал о том, что президент России Владимир Путин определяет дальнейшую судьбу Европы, принимая решения о поставках газа в ее страны. По его мнению, судьба всего Запада зависит и от того, какие отношения захочет иметь российский лидер с президентом США Джо Байденом.