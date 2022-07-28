28 июля 2022

В Кургане продают квартиру с сауной за 10,5 миллиона рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Новостройки. Екатеринбург, элитное жилье, недвижимость, ипотека, новостройки, здание, квартиры
Владелец оценивает трехкомнатную квартиру в 10,5 млн рублей Фото:

В Кургане по улице Куйбышева продают квартиру за 10,5 млн рублей, в ванной комнате которой есть сауна. Информация о продаже размещена на сайте Avito.

«Прекрасная 3-комнатная квартира в центре города с великолепным видом на город. В квартире — отличный дизайнерский ремонт с применением современных высококачественных материалов. Многоуровневые потолки с подсветкой, на полу — ламинат, ванная комната облицована кафелем, оборудована сауна», — пишет владелец.

Квартира находится на 11-м этаже и ее площадь составляет 99,5 квадратного метра. Ее окна выходят на солнечную сторону, а придомовая территория закрыта от посторонних.

Ранее URA.RU писало, что в курганской новостройке сдают квартиру за 90 тысяч рублей в месяц. Арендодатель называет двухкомнатную квартиру «элитной».

Окна квартиры выходят на солнечную сторону
В ванной комнате оборудована сауна
Общая площадь квартиры составляет 99,5 кв. метра
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В Кургане по улице Куйбышева продают квартиру за 10,5 млн рублей, в ванной комнате которой есть сауна. Информация о продаже размещена на сайте Avito. «Прекрасная 3-комнатная квартира в центре города с великолепным видом на город. В квартире — отличный дизайнерский ремонт с применением современных высококачественных материалов. Многоуровневые потолки с подсветкой, на полу — ламинат, ванная комната облицована кафелем, оборудована сауна», — пишет владелец. Квартира находится на 11-м этаже и ее площадь составляет 99,5 квадратного метра. Ее окна выходят на солнечную сторону, а придомовая территория закрыта от посторонних. Ранее URA.RU писало, что в курганской новостройке сдают квартиру за 90 тысяч рублей в месяц. Арендодатель называет двухкомнатную квартиру «элитной».
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