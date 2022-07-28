Владелец оценивает трехкомнатную квартиру в 10,5 млн рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Кургане по улице Куйбышева продают квартиру за 10,5 млн рублей, в ванной комнате которой есть сауна. Информация о продаже размещена на сайте Avito.

«Прекрасная 3-комнатная квартира в центре города с великолепным видом на город. В квартире — отличный дизайнерский ремонт с применением современных высококачественных материалов. Многоуровневые потолки с подсветкой, на полу — ламинат, ванная комната облицована кафелем, оборудована сауна», — пишет владелец.

Квартира находится на 11-м этаже и ее площадь составляет 99,5 квадратного метра. Ее окна выходят на солнечную сторону, а придомовая территория закрыта от посторонних.

Ранее URA.RU писало, что в курганской новостройке сдают квартиру за 90 тысяч рублей в месяц. Арендодатель называет двухкомнатную квартиру «элитной».

Окна квартиры выходят на солнечную сторону Фото с сайта Avito

В ванной комнате оборудована сауна Фото с сайта Avito