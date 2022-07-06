В центре Кургана сдается элитная двухкомнатная квартира в новостройке с видом на реку Тобол. Стоимость аренды жилья с новой мебелью и техникой составляет 90 000 рублей в месяц. Соответствующее объявление размещено на сайте Avito.
«Сдается элитная двухкомнатная квартира общей площадью 54 кв. м. в центре города. В новом 17-этажном доме повышенного комфорта на 15 этаже. В квартире никто не жил, только закончен дизайнерский ремонт. Вся мебель и бытовая техника новая: индукционная плита, микроволновая печь, стиральная машина, кондиционер, джакузи, биде. Стоимость аренды — 90 000 рублей в месяц. Оплата по счетчикам уже включена в оплату», — указано в объявлении. Кроме того, в квартире есть матрац и новое постельное белье марки Askona, махровые полотенца, халаты и посуда Tefal.
Автор объявления также отметил, что на балконе элитной квартиры сделан офис с теплым полом и высокоскоростным интернетом. Имеется собственный котел на крыше и парковочное место. Многоквартирный дом находится на закрытой территории. Во дворе располагается оригинальная детская площадка, в шаговой доступности школа и детские сады.
Квартира сдается в новостройке за 90 000 рублей в месяц
Скрин: Avito
В элитной квартире есть джакузи и биде
Скрин: Avito
Общая площадь «двушки» составляет 54 квадратных метра
Скрин: Avito
В квартире есть новая мебель и бытовая техника
Скрин: Avito
Также есть матрац и новое постельное белье марки Askona
Скрин: Avito
На балконе элитной квартиры сделан офис с теплым полом и высокоскоростным интернетом
Скрин: Avito
Во дворе располагается оригинальная детская площадка, в шаговой доступности школа и детские сады
Скрин: Avito
Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан».
В центре Кургана сдается элитная двухкомнатная квартира в новостройке с видом на реку Тобол. Стоимость аренды жилья с новой мебелью и техникой составляет 90 000 рублей в месяц. Соответствующее объявление размещено на сайте Avito. «Сдается элитная двухкомнатная квартира общей площадью 54 кв. м. в центре города. В новом 17-этажном доме повышенного комфорта на 15 этаже. В квартире никто не жил, только закончен дизайнерский ремонт. Вся мебель и бытовая техника новая: индукционная плита, микроволновая печь, стиральная машина, кондиционер, джакузи, биде. Стоимость аренды — 90 000 рублей в месяц. Оплата по счетчикам уже включена в оплату», — указано в объявлении. Кроме того, в квартире есть матрац и новое постельное белье марки Askona, махровые полотенца, халаты и посуда Tefal. Автор объявления также отметил, что на балконе элитной квартиры сделан офис с теплым полом и высокоскоростным интернетом. Имеется собственный котел на крыше и парковочное место. Многоквартирный дом находится на закрытой территории. Во дворе располагается оригинальная детская площадка, в шаговой доступности школа и детские сады. Ранее URA.RU писало, что в Кургане продают трехкомнатную квартиру с джакузи и видом на Тобол. Стоимость жилья площадью около 97 квадратных метров составила 10 млн рублей.