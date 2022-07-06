Аренда двухкомнатной квартиры составляет 90 000 рублей в месяц (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В центре Кургана сдается элитная двухкомнатная квартира в новостройке с видом на реку Тобол. Стоимость аренды жилья с новой мебелью и техникой составляет 90 000 рублей в месяц. Соответствующее объявление размещено на сайте Avito.

«Сдается элитная двухкомнатная квартира общей площадью 54 кв. м. в центре города. В новом 17-этажном доме повышенного комфорта на 15 этаже. В квартире никто не жил, только закончен дизайнерский ремонт. Вся мебель и бытовая техника новая: индукционная плита, микроволновая печь, стиральная машина, кондиционер, джакузи, биде. Стоимость аренды — 90 000 рублей в месяц. Оплата по счетчикам уже включена в оплату», — указано в объявлении. Кроме того, в квартире есть матрац и новое постельное белье марки Askona, махровые полотенца, халаты и посуда Tefal.

Автор объявления также отметил, что на балконе элитной квартиры сделан офис с теплым полом и высокоскоростным интернетом. Имеется собственный котел на крыше и парковочное место. Многоквартирный дом находится на закрытой территории. Во дворе располагается оригинальная детская площадка, в шаговой доступности школа и детские сады.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане продают трехкомнатную квартиру с джакузи и видом на Тобол. Стоимость жилья площадью около 97 квадратных метров составила 10 млн рублей.

Квартира сдается в новостройке за 90 000 рублей в месяц Скрин: Avito

В элитной квартире есть джакузи и биде Скрин: Avito

Общая площадь «двушки» составляет 54 квадратных метра Скрин: Avito

В квартире есть новая мебель и бытовая техника Скрин: Avito

Также есть матрац и новое постельное белье марки Askona Скрин: Avito

На балконе элитной квартиры сделан офис с теплым полом и высокоскоростным интернетом Скрин: Avito

Во дворе располагается оригинальная детская площадка, в шаговой доступности школа и детские сады Скрин: Avito