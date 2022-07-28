Три страны не поддержали позицию США по Украине

29 июля 2022 в 06:00 Размер текста - 17 +

Аргентина, Бразилия и Мексика отказались от осуждения конфликта на Украине Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Аргентина и Бразилия отказались примкнуть к позиции США, которая осуждает российскую спецоперацию на Украине. Об этом свидетельствует декларация, принятая по итогам 15-й Конференции министров обороны Америки (CDMA). В Мексике заявили, что украинская тема не находится в компетенции CMDA и присоединяется к мнению двух стран. «Аргентина и Бразилия в соответствии с принципами, которыми регулируется их международная политика, признают роль ООН в том, что касается достижения международного мира и безопасности, и считают эту организацию площадкой, обладающей соответствующими полномочиями для решения конфликта на Украине», — объясняется в документе позиция двух стран. В частности, Мексика полагает, что ситуация на Украине не находится в компетенции CMDA и присоединяется к мнению Аргентины и Бразилии в отношении роли ООН. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась утром 24 февраля. В качестве ее основной цели президент РФ Владимир Путин заявлял освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик.

Аргентина и Бразилия отказались примкнуть к позиции США, которая осуждает российскую спецоперацию на Украине. Об этом свидетельствует декларация, принятая по итогам 15-й Конференции министров обороны Америки (CDMA). В Мексике заявили, что украинская тема не находится в компетенции CMDA и присоединяется к мнению двух стран. «Аргентина и Бразилия в соответствии с принципами, которыми регулируется их международная политика, признают роль ООН в том, что касается достижения международного мира и безопасности, и считают эту организацию площадкой, обладающей соответствующими полномочиями для решения конфликта на Украине», — объясняется в документе позиция двух стран. В частности, Мексика полагает, что ситуация на Украине не находится в компетенции CMDA и присоединяется к мнению Аргентины и Бразилии в отношении роли ООН. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась утром 24 февраля. В качестве ее основной цели президент РФ Владимир Путин заявлял освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик.