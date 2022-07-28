Чиновники предлагают курганцам полетать на воздушном шаре

В Кургане в День Каргаполья чиновники предлагают полетать горожанам на воздушном шаре за 700 рублей. Праздник состоится 31 июля. Информация об этом размещена на сайте управления культуры Курганской области.
«31 июля в Курган приедут творческие коллективы и мастера из Каргапольского МО. Каргапольцы славятся своим гостеприимством далеко за пределами региона. Сохраняя лучшие традиции, организуя культурные и событийные мероприятия, они заботятся об укреплении и развитии родного края», — говорится на сайте. Там отметили, что самые смелые горожане смогут подняться в небо на воздушном шаре за 700 рублей.
День Каргаполья пройдет на Троицкой площади города. Там курганцы смогут отведать блинов и пирогов, а также насладиться творчеством народных коллективов «Родные напевы», «Созвучие» и «Родник», вокального коллектива «Русская душа» и семейного дуэта Серегиных.
Ранее URA.RU писало, что депутат Госдумы Александр Ильтяков планирует провести фестиваль для рокеров. Ожидается, что возможным хедлайнером станет легендарная группа «Алиса».
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В Кургане в День Каргаполья чиновники предлагают полетать горожанам на воздушном шаре за 700 рублей. Праздник состоится 31 июля. Информация об этом размещена на сайте управления культуры Курганской области. «31 июля в Курган приедут творческие коллективы и мастера из Каргапольского МО. Каргапольцы славятся своим гостеприимством далеко за пределами региона. Сохраняя лучшие традиции, организуя культурные и событийные мероприятия, они заботятся об укреплении и развитии родного края», — говорится на сайте. Там отметили, что самые смелые горожане смогут подняться в небо на воздушном шаре за 700 рублей. День Каргаполья пройдет на Троицкой площади города. Там курганцы смогут отведать блинов и пирогов, а также насладиться творчеством народных коллективов «Родные напевы», «Созвучие» и «Родник», вокального коллектива «Русская душа» и семейного дуэта Серегиных. Ранее URA.RU писало, что депутат Госдумы Александр Ильтяков планирует провести фестиваль для рокеров. Ожидается, что возможным хедлайнером станет легендарная группа «Алиса».