NYT: Запад испугался союза РФ с другими странами против США

Америка может не выдержать противостояние, если Россия, Китай и Иран объединятся против нее в альянс. Об этом сообщил обозреватель американской газеты The New York TimesДэвид Леонхардт.
«У этих двух стран явно есть что-то общее. Россия, как и Китай, и Иран рассматривают США как противника. Если мир распадается на два конкурирующих блока, Россия, Китай и Иран составят ядро антиамериканского блока. И в последнее время они, кажется, расширяют свое сотрудничество», — пишет Леонхардт.
Журналист выразил обеспокоенность перспективой противостояния США с формируемым альянсом. «Их более тесные связи создают тревожную перспективу: что, если все три страны решат одновременно противостоять США в ближайшее время, чтобы подавить американскую способность реагировать?» — задался вопросом он.
Другой обозреватель издания, Дэвид Сэнгер, сомневается в возможности одновременных актов агрессии со стороны Китая, Ирана и России. «Но есть основания полагать, что это правдоподобно, и наша система едва может справиться с одним большим конфликтом за раз», — добавил он.
Ранее стало известно, что военные США и Китайской Народной Республики ведут переговоры из-за возможного визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Их целью должно стать урегулирование конфликта между государствами, который при отсутствии коммуникации может вырасти в полноценную войну, сообщали западные СМИ.
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Америка может не выдержать противостояние, если Россия, Китай и Иран объединятся против нее в альянс. Об этом сообщил обозреватель американской газеты The New York Times Дэвид Леонхардт. «У этих двух стран явно есть что-то общее. Россия, как и Китай, и Иран рассматривают США как противника. Если мир распадается на два конкурирующих блока, Россия, Китай и Иран составят ядро антиамериканского блока. И в последнее время они, кажется, расширяют свое сотрудничество», — пишет Леонхардт. Журналист выразил обеспокоенность перспективой противостояния США с формируемым альянсом. «Их более тесные связи создают тревожную перспективу: что, если все три страны решат одновременно противостоять США в ближайшее время, чтобы подавить американскую способность реагировать?» — задался вопросом он. Другой обозреватель издания, Дэвид Сэнгер, сомневается в возможности одновременных актов агрессии со стороны Китая, Ирана и России. «Но есть основания полагать, что это правдоподобно, и наша система едва может справиться с одним большим конфликтом за раз», — добавил он. Ранее стало известно, что военные США и Китайской Народной Республики ведут переговоры из-за возможного визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Их целью должно стать урегулирование конфликта между государствами, который при отсутствии коммуникации может вырасти в полноценную войну, сообщали западные СМИ.