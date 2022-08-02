NYT: Запад испугался союза РФ с другими странами против США

США не готовы к конфронтации с новым пророссийским альянсом, считают в СМИ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Америка может не выдержать противостояние, если Россия, Китай и Иран объединятся против нее в альянс. Об этом сообщил обозреватель американской газеты The New York Times Дэвид Леонхардт.

«У этих двух стран явно есть что-то общее. Россия, как и Китай, и Иран рассматривают США как противника. Если мир распадается на два конкурирующих блока, Россия, Китай и Иран составят ядро антиамериканского блока. И в последнее время они, кажется, расширяют свое сотрудничество», — пишет Леонхардт.

Журналист выразил обеспокоенность перспективой противостояния США с формируемым альянсом. «Их более тесные связи создают тревожную перспективу: что, если все три страны решат одновременно противостоять США в ближайшее время, чтобы подавить американскую способность реагировать?» — задался вопросом он.

Другой обозреватель издания, Дэвид Сэнгер, сомневается в возможности одновременных актов агрессии со стороны Китая, Ирана и России. «Но есть основания полагать, что это правдоподобно, и наша система едва может справиться с одним большим конфликтом за раз», — добавил он.

Ранее стало известно, что военные США и Китайской Народной Республики ведут переговоры из-за возможного визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Их целью должно стать урегулирование конфликта между государствами, который при отсутствии коммуникации может вырасти в полноценную войну, сообщали западные СМИ.