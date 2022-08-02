Китай и США ведут переговоры из-за Пелоси, чтобы избежать войны

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Торжественное открытие совместного военного антитеррористического командно-штабного учения вооруженных сил государств – членов ШОС «Мирная миссия – 2018». Челябинская область, Чебаркульский район, армия, военные, рисунок, каллиграфия, мирная миссия2018, китайская армия, пион
Китайская армия находится на границе с Тайванем Фото:
новость из сюжета
Обострение конфликта между Китаем и Тайванем

Военные Соединенных Штатов Америки и Китайской Народной Республики ведут переговоры из-за возможного визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Их целью должно стать урегулирование конфликта между государствами, который при отсутствии коммуникации может вырасти в полноценную войну. Статью об этом опубликовало издание Politico.

«Я не сомневаюсь, что военные беседуют друг с другом, чтобы убедиться, что не может произойти несчастного случая», — считает старший сержант командования ВВС США Деннис Фриц. Сообщается также, что переговоры будут происходить с участием дипломатов с обоих сторон.

«Такие двусторонние военные переговоры, хотя и не подтвержденные, скорее всего, будут происходить в тандеме с дипломатическими контактами. Чтобы обеспечить достаточную ясность Пекина в отношении поездки Пелоси. Это делается для уменьшения вероятности опасного толкования намерений США», — говорится в статье.

Ранее стало известно о возможном визите Пелоси на Тайвань, который КНР считает своей территорией. На границу уже стянуты войска национальной армии и военные корабли. В море выведены китайские авианосцы, дополняет «Национальная служба новостей». При этом высокопоставленные чиновники Тайваня никак не комментируют информацию о приезде спикера Палаты представителей. Американский политик может прибыть на Тайвань 2 августа, а 3 августа она планирует встретиться с главой администрации острова, пишет Nation News.

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Военные Соединенных Штатов Америки и Китайской Народной Республики ведут переговоры из-за возможного визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Их целью должно стать урегулирование конфликта между государствами, который при отсутствии коммуникации может вырасти в полноценную войну. Статью об этом опубликовало издание Politico. «Я не сомневаюсь, что военные беседуют друг с другом, чтобы убедиться, что не может произойти несчастного случая», — считает старший сержант командования ВВС США Деннис Фриц. Сообщается также, что переговоры будут происходить с участием дипломатов с обоих сторон. «Такие двусторонние военные переговоры, хотя и не подтвержденные, скорее всего, будут происходить в тандеме с дипломатическими контактами. Чтобы обеспечить достаточную ясность Пекина в отношении поездки Пелоси. Это делается для уменьшения вероятности опасного толкования намерений США», — говорится в статье. Ранее стало известно о возможном визите Пелоси на Тайвань, который КНР считает своей территорией. На границу уже стянуты войска национальной армии и военные корабли. В море выведены китайские авианосцы, дополняет «Национальная служба новостей». При этом высокопоставленные чиновники Тайваня никак не комментируют информацию о приезде спикера Палаты представителей. Американский политик может прибыть на Тайвань 2 августа, а 3 августа она планирует встретиться с главой администрации острова, пишет Nation News.
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