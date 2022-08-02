Китай и США ведут переговоры из-за Пелоси, чтобы избежать войны

Китайская армия находится на границе с Тайванем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта между Китаем и Тайванем

Военные Соединенных Штатов Америки и Китайской Народной Республики ведут переговоры из-за возможного визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Их целью должно стать урегулирование конфликта между государствами, который при отсутствии коммуникации может вырасти в полноценную войну. Статью об этом опубликовало издание Politico.

«Я не сомневаюсь, что военные беседуют друг с другом, чтобы убедиться, что не может произойти несчастного случая», — считает старший сержант командования ВВС США Деннис Фриц. Сообщается также, что переговоры будут происходить с участием дипломатов с обоих сторон.

«Такие двусторонние военные переговоры, хотя и не подтвержденные, скорее всего, будут происходить в тандеме с дипломатическими контактами. Чтобы обеспечить достаточную ясность Пекина в отношении поездки Пелоси. Это делается для уменьшения вероятности опасного толкования намерений США», — говорится в статье.

Ранее стало известно о возможном визите Пелоси на Тайвань, который КНР считает своей территорией. На границу уже стянуты войска национальной армии и военные корабли. В море выведены китайские авианосцы, дополняет «Национальная служба новостей». При этом высокопоставленные чиновники Тайваня никак не комментируют информацию о приезде спикера Палаты представителей. Американский политик может прибыть на Тайвань 2 августа, а 3 августа она планирует встретиться с главой администрации острова, пишет Nation News.