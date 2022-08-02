02 августа 2022

В Кургане коммунальщики раскопали асфальт вокруг машины. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт дорог. Курган, ремонтные работы, дорожные работы, улица савельева, ремонт дорог
Представители КГК пытались лично предупредить водителя о раскопках Фото:

Житель Кургана не убрал после обращения коммунальных служб свою машину с ремонтируемого участка, из-за чего вокруг нее провели раскопки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Курганской генерирующей компании».

«Работы на данном участке проводятся подрядной организацией ООО „Инвестстрой“. Как известно, владелец не убрал машину с места проведения капитального ремонта», — рассказали в пресс-службе.

Представители структурного подразделения «Тепловые сети» обращались в ГИБДД для того, чтобы разыскать владельца транспортного средства. В инспекции сотрудникам компании ответили, что владелец автомобиля должен был убрать машину до вечера 2 августа. Представители УГИБДД добавили, что для эвакуации автомобиля не было оснований, так как он припаркован без нарушений правил дорожного движения.

В комментариях под постом, размещенном в группе соцсети «ВКонтакте» «Инцидент Курган», указано, что эта машина уже давно стоит на улице Максима Горького. К посту была прикреплена фотография объявления, в котором автовладельцев просили убрать машины до 31 июля.

Машины просили убрать до 31 июля
Фото:
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Житель Кургана не убрал после обращения коммунальных служб свою машину с ремонтируемого участка, из-за чего вокруг нее провели раскопки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Курганской генерирующей компании». «Работы на данном участке проводятся подрядной организацией ООО „Инвестстрой“. Как известно, владелец не убрал машину с места проведения капитального ремонта», — рассказали в пресс-службе. Представители структурного подразделения «Тепловые сети» обращались в ГИБДД для того, чтобы разыскать владельца транспортного средства. В инспекции сотрудникам компании ответили, что владелец автомобиля должен был убрать машину до вечера 2 августа. Представители УГИБДД добавили, что для эвакуации автомобиля не было оснований, так как он припаркован без нарушений правил дорожного движения. В комментариях под постом, размещенном в группе соцсети «ВКонтакте» «Инцидент Курган», указано, что эта машина уже давно стоит на улице Максима Горького. К посту была прикреплена фотография объявления, в котором автовладельцев просили убрать машины до 31 июля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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