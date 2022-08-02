Представители КГК пытались лично предупредить водителя о раскопках Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Кургана не убрал после обращения коммунальных служб свою машину с ремонтируемого участка, из-за чего вокруг нее провели раскопки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Курганской генерирующей компании».

«Работы на данном участке проводятся подрядной организацией ООО „Инвестстрой“. Как известно, владелец не убрал машину с места проведения капитального ремонта», — рассказали в пресс-службе.

Представители структурного подразделения «Тепловые сети» обращались в ГИБДД для того, чтобы разыскать владельца транспортного средства. В инспекции сотрудникам компании ответили, что владелец автомобиля должен был убрать машину до вечера 2 августа. Представители УГИБДД добавили, что для эвакуации автомобиля не было оснований, так как он припаркован без нарушений правил дорожного движения.

В комментариях под постом, размещенном в группе соцсети «ВКонтакте» «Инцидент Курган», указано, что эта машина уже давно стоит на улице Максима Горького. К посту была прикреплена фотография объявления, в котором автовладельцев просили убрать машины до 31 июля.