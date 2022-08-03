Первый регион РФ хочет вернуть обязательную вакцинацию от COVID

Медицинское сообщество Псковской области вступает за обязательную вакцинацию Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Псковской области могут ввести обязательную вакцинацию от коронавируса. Об этом рассказала председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко на встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

«Медицинское сообщество региона настроено просить Роспотребнадзор о возвращении к программам, предусматривающим обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан. В первую очередь это необходимо сделать для работающих граждан и псковичей старше 65 лет», — пишет «Псковское агентство информации» со ссылкой на слова Гаращенко.

По ее словам, нужно ввести обязательную вакцинацию 80% сотрудников общеобразовательных и медицинских учреждений. Она также предложила ввести вакцинацию подростков и студентов перед учебным годом. Губернатор региона сказал, что нужно обсудить этот вопрос с руководителями организаций. «Нужно принять план вакцинации, сколько к 1 сентября надо привить, сколько к — 15», — заявил он.

Роспотребнадзор месяц назад отменил все коронавирусные ограничения, действовавшие с начала пандемии. В Псковской области в марте отменили систему ковид-сертификатов. Иммунолог Николай Крючков считает, что в сентябре начнется новая волна COVID-19 и она будет серьезнее, чем действующая. Власти РФ обсуждают распространение системы QR-кодов не только на вакцинацию от коронавируса, но и на другие прививки, пишет «Ридус».