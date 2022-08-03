Первый регион РФ хочет вернуть обязательную вакцинацию от COVID

В Псковской области могут ввести обязательную вакцинацию от коронавируса. Об этом рассказала председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко на встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.
«Медицинское сообщество региона настроено просить Роспотребнадзор о возвращении к программам, предусматривающим обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан. В первую очередь это необходимо сделать для работающих граждан и псковичей старше 65 лет», — пишет «Псковское агентство информации» со ссылкой на слова Гаращенко.
По ее словам, нужно ввести обязательную вакцинацию 80% сотрудников общеобразовательных и медицинских учреждений. Она также предложила ввести вакцинацию подростков и студентов перед учебным годом. Губернатор региона сказал, что нужно обсудить этот вопрос с руководителями организаций. «Нужно принять план вакцинации, сколько к 1 сентября надо привить, сколько к — 15», — заявил он.
Роспотребнадзор месяц назад отменил все коронавирусные ограничения, действовавшие с начала пандемии. В Псковской области в марте отменили систему ковид-сертификатов. Иммунолог Николай Крючков считает, что в сентябре начнется новая волна COVID-19 и она будет серьезнее, чем действующая. Власти РФ обсуждают распространение системы QR-кодов не только на вакцинацию от коронавируса, но и на другие прививки, пишет «Ридус».
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В Псковской области могут ввести обязательную вакцинацию от коронавируса. Об этом рассказала председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко на встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. «Медицинское сообщество региона настроено просить Роспотребнадзор о возвращении к программам, предусматривающим обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан. В первую очередь это необходимо сделать для работающих граждан и псковичей старше 65 лет», — пишет «Псковское агентство информации» со ссылкой на слова Гаращенко. По ее словам, нужно ввести обязательную вакцинацию 80% сотрудников общеобразовательных и медицинских учреждений. Она также предложила ввести вакцинацию подростков и студентов перед учебным годом. Губернатор региона сказал, что нужно обсудить этот вопрос с руководителями организаций. «Нужно принять план вакцинации, сколько к 1 сентября надо привить, сколько к — 15», — заявил он. Роспотребнадзор месяц назад отменил все коронавирусные ограничения, действовавшие с начала пандемии. В Псковской области в марте отменили систему ковид-сертификатов. Иммунолог Николай Крючков считает, что в сентябре начнется новая волна COVID-19 и она будет серьезнее, чем действующая. Власти РФ обсуждают распространение системы QR-кодов не только на вакцинацию от коронавируса, но и на другие прививки, пишет «Ридус».