Иммунолог Крючков спрогнозировал пик новой волны коронавируса

29 июля 2022 в 11:32 Размер текста - 17 +

В России 2 июля отменили все коронавирусные ограничения Фото: Денис Моргунов © URA.RU В сентябре начнется новая волна коронавируса, куда более серьезная, чем нынешняя. Об этом заявил иммунолог Николай Крючков. «В России за последние сутки выявили 11 515 случаев заражения COVID-19. Я называю это мини-волной, у текущей волны пик заболеваемости придется на середину августа. Дальше, со второй половины будет период некоторой стабилизации и даже спада. Это продлится вплоть до середины сентября, а дальше уже будет опять нарастание заболеваемости и уже гораздо более выраженное», — приводит слова Крючкова «Лента.ру». Также он добавил, что после отмены ограничений возникнут сложности с их возобновлениями, так как люди потеряли в них веру. Рост заболеваемости в итоге вынудит власти вернуться к части коронавирусных ограничений, считает Крючков. Однако это будет носить более формальный характер. «Как максимум мы получим те же меры, но по соблюдению это будет как этой осенью 2021 года — зимой 2022 года. Это в лучшем случае. Поэтому, к сожалению, эффект от них будет слабым. Условно говоря, треть населения, которая следовала этим рекомендациям, получила сигнал, что это не нужно», — подчеркнул иммунолог. Ранее URA.RU сообщало, что в Роспотребнадзоре не исключили возвращение ковидных ограничений. При ухудшении обстановки по COVID-19 действие ограничительных мероприятий может быть возобновлено.

В сентябре начнется новая волна коронавируса, куда более серьезная, чем нынешняя. Об этом заявил иммунолог Николай Крючков. «В России за последние сутки выявили 11 515 случаев заражения COVID-19. Я называю это мини-волной, у текущей волны пик заболеваемости придется на середину августа. Дальше, со второй половины будет период некоторой стабилизации и даже спада. Это продлится вплоть до середины сентября, а дальше уже будет опять нарастание заболеваемости и уже гораздо более выраженное», — приводит слова Крючкова «Лента.ру». Также он добавил, что после отмены ограничений возникнут сложности с их возобновлениями, так как люди потеряли в них веру. Рост заболеваемости в итоге вынудит власти вернуться к части коронавирусных ограничений, считает Крючков. Однако это будет носить более формальный характер. «Как максимум мы получим те же меры, но по соблюдению это будет как этой осенью 2021 года — зимой 2022 года. Это в лучшем случае. Поэтому, к сожалению, эффект от них будет слабым. Условно говоря, треть населения, которая следовала этим рекомендациям, получила сигнал, что это не нужно», — подчеркнул иммунолог. Ранее URA.RU сообщало, что в Роспотребнадзоре не исключили возвращение ковидных ограничений. При ухудшении обстановки по COVID-19 действие ограничительных мероприятий может быть возобновлено.