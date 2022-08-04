РИАН: силы РФ и Донбасса уничтожили испаноговорящих наемников

Артиллерия РФ и ДНР ликвидировала группу испанских наемников Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российская армия совместно с силами Донецкой народной республики (ДНР) уничтожила группу испаноговорящих наемников под Харьковом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в одном из артподразделений союзных сил.

«Тридцатого июля в Русской Лозовой были уничтожены порядка пяти и ранены около десяти наемников, по нашим данным — испанцы. Засекли испанскую речь путем радиоперехвата. Изначально средствами глубинной разведки было обнаружено скопление живой силы противника, после оказалось, что это была группа испанцев. Цель к нам пришла и была поражена», — передает РИА «Новости» слова источника.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По данным Минобороны РФ, с начала спецоперации к ВСУ присоединились не менее 7107 иностранных наемников, передает телеканал 360. В МИД РФ заявили, что страны НАТО поддерживают вербовку иностранных наемников киевскими властями, пишет RT.