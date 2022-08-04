РИАН: силы РФ и Донбасса уничтожили испаноговорящих наемников

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Отвоеванные у СВУ села Бугас, Новогнатовка и Николаевка. ДНР, армия, днр, сау, артиллерия, самоходная гаубица, 2с1 гвоздика 122-мм самоходная гаубица
Артиллерия РФ и ДНР ликвидировала группу испанских наемников Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия совместно с силами Донецкой народной республики (ДНР) уничтожила группу испаноговорящих наемников под Харьковом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в одном из артподразделений союзных сил.

«Тридцатого июля в Русской Лозовой были уничтожены порядка пяти и ранены около десяти наемников, по нашим данным — испанцы. Засекли испанскую речь путем радиоперехвата. Изначально средствами глубинной разведки было обнаружено скопление живой силы противника, после оказалось, что это была группа испанцев. Цель к нам пришла и была поражена», — передает РИА «Новости» слова источника.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По данным Минобороны РФ, с начала спецоперации к ВСУ присоединились не менее 7107 иностранных наемников, передает телеканал 360. В МИД РФ заявили, что страны НАТО поддерживают вербовку иностранных наемников киевскими властями, пишет RT.

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Российская армия совместно с силами Донецкой народной республики (ДНР) уничтожила группу испаноговорящих наемников под Харьковом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в одном из артподразделений союзных сил. «Тридцатого июля в Русской Лозовой были уничтожены порядка пяти и ранены около десяти наемников, по нашим данным — испанцы. Засекли испанскую речь путем радиоперехвата. Изначально средствами глубинной разведки было обнаружено скопление живой силы противника, после оказалось, что это была группа испанцев. Цель к нам пришла и была поражена», — передает РИА «Новости» слова источника. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По данным Минобороны РФ, с начала спецоперации к ВСУ присоединились не менее 7107 иностранных наемников, передает телеканал 360. В МИД РФ заявили, что страны НАТО поддерживают вербовку иностранных наемников киевскими властями, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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