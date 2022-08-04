Зеленский обвинил ЕС в преступлении из-за задержки помощи Украине

05 августа 2022 в 04:31 Размер текста - 17 +

«Это либо преступление, либо ошибка» Фото: Официальный сайт президента Украины Задержка средств, обещанных Украине — либо ошибка, либо преступление Евросоюза. В этом уверен президент Украины Владимир Зеленский. «Ежедневно и разными способами напоминаю некоторым лидерам Евросоюза, что нельзя делать заложниками их нерешительности или бюрократизма украинских пенсионеров, наших переселенцев, наших учителей и других наших людей, которые зависят от бюджетных выплат. Восемь млрд евро для Украины пока заторможены. И такая искусственная задержка макрофинансовой помощи для нашего государства — это либо преступление, либо ошибка», — отметил Зеленский, передает УНИАН. Лидер Украины считает, что в задержке отправки средств виновата одна из европейских стран. Однако он не захотел делиться этой информацией. Экономический советник президента Владимира Зеленского Олег Устенко убежден, что Украина не справится без поддержки Запада. Он заявил, что Украине необходимо получать по 9 млрд долларов в месяц вместо 5 млрд для того, чтобы покрыть дефицит бюджета. О начале спецоперации на Украине стало известно 24 февраля. Основная ее цель, по словам лидера РФ Владимира Путина — демилитаризация и денацификация территорий, а также защита народных республик Донбасса.

Задержка средств, обещанных Украине — либо ошибка, либо преступление Евросоюза. В этом уверен президент Украины Владимир Зеленский. «Ежедневно и разными способами напоминаю некоторым лидерам Евросоюза, что нельзя делать заложниками их нерешительности или бюрократизма украинских пенсионеров, наших переселенцев, наших учителей и других наших людей, которые зависят от бюджетных выплат. Восемь млрд евро для Украины пока заторможены. И такая искусственная задержка макрофинансовой помощи для нашего государства — это либо преступление, либо ошибка», — отметил Зеленский, передает УНИАН. Лидер Украины считает, что в задержке отправки средств виновата одна из европейских стран. Однако он не захотел делиться этой информацией. Экономический советник президента Владимира Зеленского Олег Устенко убежден, что Украина не справится без поддержки Запада. Он заявил, что Украине необходимо получать по 9 млрд долларов в месяц вместо 5 млрд для того, чтобы покрыть дефицит бюджета. О начале спецоперации на Украине стало известно 24 февраля. Основная ее цель, по словам лидера РФ Владимира Путина — демилитаризация и денацификация территорий, а также защита народных республик Донбасса.