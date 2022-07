FT: власти Украины предрекли смерть стране без поддержки Запада

Украина не сможет выжить без финансовой поддержки западных стран. Об этом заявил экономический советник президента Владимира Зеленского Олег Устенко. По его словам, партнеры должны предоставлять стране 9 млрд долларов ежемесячно. «Мы постараемся выжить в любом случае, но без финансовой поддержки наших союзников сделать это будет не только сложно, но и практически невозможно», — передает слова Устенко газета Financial Times. Он заявил, что Украине необходимо получать по 9 млрд долларов в месяц вместо 5 млрд для того, чтобы покрыть дефицит бюджета. Страны Запада значительно увеличили военную помощь Украине после начала специальной операции РФ по демилитаризации и денацификации страны. Сенатор РФ от Пермского края Алексей Пушков отмечал, что население стран НАТО устало поддерживать Украину. Издание The New York Times писало о том, что возможности США и союзников по поддержке Киева подходят к концу.

