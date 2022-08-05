AFP: Путин и Эрдоган обсудят окончание спецоперации на Украине

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут переговоры в Сочи Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Окончание специальной операции на Украине станет главной темой грядущих переговоров президента России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом пишет французской агентство France-Press.

«Ожидается, что прекращение конфликта на Украине и начало нового в Сирии будут главными переговорами в пятницу между президентом Путиным и турецким коллегой Эрдоганом. Но есть напряжения. В прошлом месяце Путин в Тегеране сказал турецкому лидеру, что Россия по-прежнему выступает против любого нового наступления, которое Турция может планировать против курдских боевиков на севере Сирии», — пишет France-Press.

Ранее в Кремле сообщили, что 5 августа Эрдоган намерен посетить Сочи и провести переговоры с Путиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что лидеры хотят обсудить вопросы конфликтов в Сирии и на Украине. Турецкие СМИ сообщают, что Эрдоган также намерен поднять вопрос о покупке самолетов-амфибий у России, пишет RT.