В Кремле рассказали подробности переговоров Путина и Эрдогана

Владимир Путин встретится Реджепом Эрдоганом в СочиФото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru
Президент России Владимир Путин во время визита в Сочи проведет встречу с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе переговоров поднимутся вопросы конфликтов в Сирии и на Украине, а также вывоз зерна из черноморских портов. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«В пятницу будет визит президента Турции Эрдогана в Сочи. Переговоры состоятся», — сказал Песков во время конференц-колла.
По его словам, в ходе встречи будут подниматься вопросы двустороннего взаимодействия, также лидеры обменяются мнениями по мировым делам. Кроме того, будут обсуждаться региональные проблемы: конфликт в Сирии и на Украине. Кроме того, эта встреча станет «хорошей возможностью сверить часы по теме эффективности и работы механизма по вывозу зерна из украинских портов», объяснил представитель президента.
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Президент России Владимир Путин во время визита в Сочи проведет встречу с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе переговоров поднимутся вопросы конфликтов в Сирии и на Украине, а также вывоз зерна из черноморских портов. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «В пятницу будет визит президента Турции Эрдогана в Сочи. Переговоры состоятся», — сказал Песков во время конференц-колла. По его словам, в ходе встречи будут подниматься вопросы двустороннего взаимодействия, также лидеры обменяются мнениями по мировым делам. Кроме того, будут обсуждаться региональные проблемы: конфликт в Сирии и на Украине. Кроме того, эта встреча станет «хорошей возможностью сверить часы по теме эффективности и работы механизма по вывозу зерна из украинских портов», объяснил представитель президента.