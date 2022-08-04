04 августа 2022

В Кургане замгубернатора просит изменить условия льготной ипотеки

© Служба новостей «URA.RU»
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Церемония вручения наград от Совета Федерации. Курган, куташи оксана
О просьбе местных властей рассказала замгубернатора Оксана Куташи Фото:

Замгубернатора Курганской области Оксана Куташи вместе с коллегами попросила представителей Минцифры России смягчить условия для возможности взять IT-ипотеку. Об этом она написала 5 августа на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«С коллегами направили в Минцифры России свои предложения по снижению минимального порогового значения по заработной плате IT-специалистов до 45 тысяч рублей и расширению возрастной категории от 20 до 50 лет. Эти меры поддержат получателей льготной IT-ипотеки, особенно молодых специалистов, и значительно расширят их число» — объяснила Куташи.

По ее словам, эта льгота востребована в регионе. С помощью льготы специалисты этой сферы получили кредиты на сумму более 32 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что 13 жителей региона захотели взять IT-ипотеку. Ставка по ипотеке для IT-специалистов составляет 5% годовых. Директор областного департамента информационных технологий и цифрового развития Гульжан Фахрутдинова отмечала, что получить эту льготу непросто из-за необходимости иметь среднюю месячную зарплату в размере от 100 тыс. рублей.

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Замгубернатора Курганской области Оксана Куташи вместе с коллегами попросила представителей Минцифры России смягчить условия для возможности взять IT-ипотеку. Об этом она написала 5 августа на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «С коллегами направили в Минцифры России свои предложения по снижению минимального порогового значения по заработной плате IT-специалистов до 45 тысяч рублей и расширению возрастной категории от 20 до 50 лет. Эти меры поддержат получателей льготной IT-ипотеки, особенно молодых специалистов, и значительно расширят их число» — объяснила Куташи. По ее словам, эта льгота востребована в регионе. С помощью льготы специалисты этой сферы получили кредиты на сумму более 32 миллионов рублей. Ранее стало известно, что 13 жителей региона захотели взять IT-ипотеку. Ставка по ипотеке для IT-специалистов составляет 5% годовых. Директор областного департамента информационных технологий и цифрового развития Гульжан Фахрутдинова отмечала, что получить эту льготу непросто из-за необходимости иметь среднюю месячную зарплату в размере от 100 тыс. рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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