Курганцы начали брать новую льготную ипотеку под 5%

Новую ипотеку одобрили десяти жителям региона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области 13 программистов захотели взять IT-ипотеку. Об этом 28 июля сообщила директор областного департамента информационных технологий и цифрового развития Гульжан Фахрутдинова. Ранее стало известно, что ставка по ипотеке для IT-специалистов составляет 5% годовых.

«На 21 июля <…> у нас подано 13 заявок. Десять из них уже точно одобрено. Выдано семь ипотечных кредитов» — рассказала Фахрутдинова во время прямого эфира, опубликованного в группах областного правительства в соцсетях.

При этом, по ее мнению, для получения этой льготы есть сложное условие — средняя зарплата от 100 тыс. рублей в месяц. Она отметила, что в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ аккредитованы 50 предприятий Курганской области, которые могут пользоваться льготами.

Ранее стало известно, что в Курганской области цены на новые квартиры растут, в том числе, из-за новых условий по ипотеке. Это связано с тем, что сейчас покупателям важнее размер ежемесячной выплаты, чем итоговая стоимость квартиры.