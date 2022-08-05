Путин одобрил спецмеры против недружественных стран

Путин ответил на антироссийские санкции Запада Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в финансовой топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями других стран. Об этом указано на официальном интернет-портале правовой информации.

«В связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями США и примкнувшим к ним иностранных государств и международных организаций, направленными на введение ограничительных мер в отношении граждан РФ и российских юридических лиц, в целях защиты национальных интересов… До 31 декабря 2022 года запрещается совершение сделок, влекущих за собой прямое или косвенное установление, пользование и распоряжение ценными бумагами, долями и договорами о совместной деятельности…», — указано в постановлении.

В частности, Путин до конца года запретил представителям недружественных стран, владеющим акциями стратегических предприятий РФ, совершать сделки с этими акциями. Инвесторам из недружественных стран запрещены сделки с долями в «Сахалине-1» и Харьягинском месторождении, а также сделки с акциями российских банков.

Ранее сообщалось, что Путин ранее подписал закон об утверждении нового оператора проекта «Сахалин-2» — ООО «Сахалинская Энергия» с регистрацией в России. Япония имела долю в проекте при прошлом операторе — Sakhalin Energy Investment Company Ltd.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. В связи с этим страны Евросоюза, а также США и другие западные государства ввели антироссийские санкции. Россия внесла их в список недружественных стран.