Япония согласилась на условия Путина по «Сахалину-2»

05 августа 2022 в 08:34 Размер текста - 17 +

Власти Японии хотят сотрудничать с российским оператором проекта «Сахалин-2» Фото: Александр Мамаев © URA.RU Правительство Японии призвало компании Mitsui и Mitsubishi согласиться на условие президента России Владимира Путина по участию в нефтегазовом проекте «Сахалин-2». Об этом заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда. «„Сахалин-2“ — важный проект с точки зрения стабильного обеспечения Японии энергией и газом. Я встречался с директором Mitsui&Co и попросил его положительно рассмотреть вопрос об участии в новом операторе проекта — российской компании», — передает РИА «Новости» слова Хагиуда. Ранее Владимир Путин подписал закон о создании нового оператора проекта «Сахалин-2» — ООО «Сахалинская Энергия» с регистрацией в Южно-Сахалинске. Япония имела долю в проекте при прошлом операторе — Sakhalin Energy Investment Company Ltd. Власти страны заявили, что также намерены сохранить свою долю и при российском операторе. В общей сложности доля японских компаний составляла 22,5%.

Правительство Японии призвало компании Mitsui и Mitsubishi согласиться на условие президента России Владимира Путина по участию в нефтегазовом проекте «Сахалин-2». Об этом заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда. «„Сахалин-2“ — важный проект с точки зрения стабильного обеспечения Японии энергией и газом. Я встречался с директором Mitsui&Co и попросил его положительно рассмотреть вопрос об участии в новом операторе проекта — российской компании», — передает РИА «Новости» слова Хагиуда. Ранее Владимир Путин подписал закон о создании нового оператора проекта «Сахалин-2» — ООО «Сахалинская Энергия» с регистрацией в Южно-Сахалинске. Япония имела долю в проекте при прошлом операторе — Sakhalin Energy Investment Company Ltd. Власти страны заявили, что также намерены сохранить свою долю и при российском операторе. В общей сложности доля японских компаний составляла 22,5%.