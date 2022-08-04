04 августа 2022

Япония согласилась на условия Путина по «Сахалину-2»

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Власти Японии хотят сотрудничать с российским оператором проекта «Сахалин-2» Фото:

Правительство Японии призвало компании Mitsui и Mitsubishi согласиться на условие президента России Владимира Путина по участию в нефтегазовом проекте «Сахалин-2». Об этом заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда.

«„Сахалин-2“ — важный проект с точки зрения стабильного обеспечения Японии энергией и газом. Я встречался с директором Mitsui&Co и попросил его положительно рассмотреть вопрос об участии в новом операторе проекта — российской компании», — передает РИА «Новости» слова Хагиуда.

Ранее Владимир Путин подписал закон о создании нового оператора проекта «Сахалин-2» — ООО «Сахалинская Энергия» с регистрацией в Южно-Сахалинске. Япония имела долю в проекте при прошлом операторе — Sakhalin Energy Investment Company Ltd. Власти страны заявили, что также намерены сохранить свою долю и при российском операторе. В общей сложности доля японских компаний составляла 22,5%.

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Правительство Японии призвало компании Mitsui и Mitsubishi согласиться на условие президента России Владимира Путина по участию в нефтегазовом проекте «Сахалин-2». Об этом заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда. «„Сахалин-2“ — важный проект с точки зрения стабильного обеспечения Японии энергией и газом. Я встречался с директором Mitsui&Co и попросил его положительно рассмотреть вопрос об участии в новом операторе проекта — российской компании», — передает РИА «Новости» слова Хагиуда. Ранее Владимир Путин подписал закон о создании нового оператора проекта «Сахалин-2» — ООО «Сахалинская Энергия» с регистрацией в Южно-Сахалинске. Япония имела долю в проекте при прошлом операторе — Sakhalin Energy Investment Company Ltd. Власти страны заявили, что также намерены сохранить свою долю и при российском операторе. В общей сложности доля японских компаний составляла 22,5%.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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