Авария произошла на проспекте Ленина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В центре Челябинска на проспекте Ленина столкнулись три маршрутных такси. Пострадала одна пассажирка, рассказали в пресс-службе ГИБДД города.

«5 августа 2022 года в 15:15 на проспекте Ленина водитель автобуса ПАЗ маршрута № 218 отвлекся от управления, несвоевременно применил торможение и совершил наезд на впереди стоящий автомобиль Peugeot, следовавший по маршруту № 3. После этого Peugeot врезался во впереди стоявший Hyundai маршрута № 56», — рассказали в пресс-службе.

В результате ДТП пассажирка Peugeot получила ушибы, ей оказана разовая помощь. По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено административное расследование.