В центре Челябинска на проспекте Ленина столкнулись три маршрутных такси. Пострадала одна пассажирка, рассказали в пресс-службе ГИБДД города.
«5 августа 2022 года в 15:15 на проспекте Ленина водитель автобуса ПАЗ маршрута № 218 отвлекся от управления, несвоевременно применил торможение и совершил наезд на впереди стоящий автомобиль Peugeot, следовавший по маршруту № 3. После этого Peugeot врезался во впереди стоявший Hyundai маршрута № 56», — рассказали в пресс-службе.
В результате ДТП пассажирка Peugeot получила ушибы, ей оказана разовая помощь. По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено административное расследование.
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