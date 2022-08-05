В центре Челябинска массовое ДТП с участием маршрутных такси. Фото

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Проверка водителей и пассажиров на соблюдение масочного режима. Челябинск, гаи, полиция, гибдд, дпс, дорога
Авария произошла на проспекте Ленина Фото:

В центре Челябинска на проспекте Ленина столкнулись три маршрутных такси. Пострадала одна пассажирка, рассказали в пресс-службе ГИБДД города.

«5 августа 2022 года в 15:15 на проспекте Ленина водитель автобуса ПАЗ маршрута № 218 отвлекся от управления, несвоевременно применил торможение и совершил наезд на впереди стоящий автомобиль Peugeot, следовавший по маршруту № 3. После этого Peugeot врезался во впереди стоявший Hyundai маршрута № 56», — рассказали в пресс-службе.

В результате ДТП пассажирка Peugeot получила ушибы, ей оказана разовая помощь. По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено административное расследование.

Одна из пассажирок получила ушибы

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В центре Челябинска на проспекте Ленина столкнулись три маршрутных такси. Пострадала одна пассажирка, рассказали в пресс-службе ГИБДД города. «5 августа 2022 года в 15:15 на проспекте Ленина водитель автобуса ПАЗ маршрута № 218 отвлекся от управления, несвоевременно применил торможение и совершил наезд на впереди стоящий автомобиль Peugeot, следовавший по маршруту № 3. После этого Peugeot врезался во впереди стоявший Hyundai маршрута № 56», — рассказали в пресс-службе. В результате ДТП пассажирка Peugeot получила ушибы, ей оказана разовая помощь. По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено административное расследование.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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