Челябинский губернатор назначил замминистра спорта

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Пресс-завтрак в региональном отделении Центрального банка. Курган , пустое кресло, кресло, кресло главы
Место было вакантно с 1 июня Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил 10 июля заместителем министра спорта региона Елену Низамову. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Назначить Низамову Елену Валерьевну заместителем министра физической культуры и спорта Челябинской области с 11 августа. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе, подписанном Текслером.

Низамовой назначен испытательный срок в один месяц. Ранее она руководила юридическим отделом министерства образования региона. Место замминистра спорта вакантно с 1 июня, после того, как с этой должности уволился Александр Казаков.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил 10 июля заместителем министра спорта региона Елену Низамову. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. «Назначить Низамову Елену Валерьевну заместителем министра физической культуры и спорта Челябинской области с 11 августа. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе, подписанном Текслером. Низамовой назначен испытательный срок в один месяц. Ранее она руководила юридическим отделом министерства образования региона. Место замминистра спорта вакантно с 1 июня, после того, как с этой должности уволился Александр Казаков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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