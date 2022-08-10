Челябинский губернатор назначил замминистра спорта

10 августа 2022 в 22:05 Размер текста - 17 +

Место было вакантно с 1 июня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил 10 июля заместителем министра спорта региона Елену Низамову. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. «Назначить Низамову Елену Валерьевну заместителем министра физической культуры и спорта Челябинской области с 11 августа. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе, подписанном Текслером. Низамовой назначен испытательный срок в один месяц. Ранее она руководила юридическим отделом министерства образования региона. Место замминистра спорта вакантно с 1 июня, после того, как с этой должности уволился Александр Казаков.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил 10 июля заместителем министра спорта региона Елену Низамову. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. «Назначить Низамову Елену Валерьевну заместителем министра физической культуры и спорта Челябинской области с 11 августа. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе, подписанном Текслером. Низамовой назначен испытательный срок в один месяц. Ранее она руководила юридическим отделом министерства образования региона. Место замминистра спорта вакантно с 1 июня, после того, как с этой должности уволился Александр Казаков.