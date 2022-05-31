Челябинский губернатор уволил замминистра спорта

Алексей Текслер начал перезагрузку министерства спорта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер уволил заместителя министра спорта региона Александра Казакова. Постановление об этом опубликовано 1 июня официальном портале правовой информации.

«Освободить Казакова Александра Евгеньевича от замещаемой должности, расторгнуть служебный контракт. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе.

Казаков занимал пост с апреля 2014 года. Ране стало известно об отставке министра спорта региона Максима Соколова. Его сменил Александр Гриб, до этого работавший в региональном минфине.