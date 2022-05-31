31 мая 2022

Челябинский губернатор уволил замминистра спорта

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Обращение Губернатора Челябинской области Алексея Текслера к депутатам законодательного собрания. Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер начал перезагрузку министерства спорта Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер уволил заместителя министра спорта региона Александра Казакова. Постановление об этом опубликовано 1 июня официальном портале правовой информации.

«Освободить Казакова Александра Евгеньевича от замещаемой должности, расторгнуть служебный контракт. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе.

Казаков занимал пост с апреля 2014 года. Ране стало известно об отставке министра спорта региона Максима Соколова. Его сменил Александр Гриб, до этого работавший в региональном минфине.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер уволил заместителя министра спорта региона Александра Казакова. Постановление об этом опубликовано 1 июня официальном портале правовой информации. «Освободить Казакова Александра Евгеньевича от замещаемой должности, расторгнуть служебный контракт. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе. Казаков занимал пост с апреля 2014 года. Ране стало известно об отставке министра спорта региона Максима Соколова. Его сменил Александр Гриб, до этого работавший в региональном минфине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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