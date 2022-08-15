15 августа 2022

В Челябинске говяжьи пельмени выпускали под видом оленьих

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-тур по Синегорью Челябинск, пельмени, музей пельменя
На предприятии в документы на продукцию вносили недостоверную информацию Фото:

В Еткульском районе Челябинской области пельмени с говядиной выпускали в продажу под видом пельменей с олениной. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, для этого на предприятии в документы вносили недостоверную информацию.

«Уполномоченным лицом предприятия при оформлении документов на вырабатываемую продукцию вносилась недостоверная информация. Для производства пельменей с олениной и мясом косули использовалась говядина», — сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора.

В ведомстве добавили, что также на предприятии меняли документы на котлеты из рыбы и рыбные пельмени. Так, для производства котлет из трески, щуки, пельменей с семгой, щукой, треской, кетой использовались в качестве сырья минтай и горбуша.

С предприятия ушло в реализацию около двух тонн рыбных пельменей, 685 килограммов рыбных котлет, 180 килограммов мясных пельменей. Уполномоченному лицу вручили предупреждение, что в случае повторения нарушения его регистрация будет аннулирована.

Ранее ветврач в Красноармейском районе менял сроки годности пельменей. Специалист проставлял на ранее произведенную продукцию свежие даты.

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»

В Еткульском районе Челябинской области пельмени с говядиной выпускали в продажу под видом пельменей с олениной. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, для этого на предприятии в документы вносили недостоверную информацию. «Уполномоченным лицом предприятия при оформлении документов на вырабатываемую продукцию вносилась недостоверная информация. Для производства пельменей с олениной и мясом косули использовалась говядина», — сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора. В ведомстве добавили, что также на предприятии меняли документы на котлеты из рыбы и рыбные пельмени. Так, для производства котлет из трески, щуки, пельменей с семгой, щукой, треской, кетой использовались в качестве сырья минтай и горбуша. С предприятия ушло в реализацию около двух тонн рыбных пельменей, 685 килограммов рыбных котлет, 180 килограммов мясных пельменей. Уполномоченному лицу вручили предупреждение, что в случае повторения нарушения его регистрация будет аннулирована. Ранее ветврач в Красноармейском районе менял сроки годности пельменей. Специалист проставлял на ранее произведенную продукцию свежие даты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...