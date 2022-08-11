Челябинский ветврач незаконно менял сроки годности пельменей

Ранее произведенную продукцию представляли, как свежевыпущенную Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ветврач ОГБУ «Красноармейская ветстанция» (Челябинская область) незаконно продлевал сроки годности мясных продуктов (пельменей, мантов, колбасы) одного из предприятий, меняя дату их производства. Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, ранее произведенную продукцию врач именовал свежевыпущенной.

«9 августа при фасовке пельменей с датой выпуска 9 августа качестве сырья были использованы пельмени с датами выработки 2,3 и 5 августа. При фасовке мантов с указанием даты выработки продукции 9 августа использованы ранее выработанные полуфабрикаты 12 июля и 5 августа. Аналогичные нарушения выявлены 8 августа, когда при выработке колбасы, выпущенной 8 августа, была использована ранее выработанная продукция с датами выработки 5, 6 августа», — сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора.

В ведомстве добавили, что к уже имеющимся нарушениям ветврач разрешил транспортировать различную продукцию в одном автомобиле при одинаковой температуре. Так колбасные изделия, которые должны перевозиться при температуре в кузове от 0 до плюс 5 градусов, находились в одном грузовике с замороженными полуфабрикатами (пельмени и котлеты), которые перевозятся при температуре не выше минус 18 градусов.

Своими действиями врач нарушил сразу несколько требований закона РФ. Начальнику ветстанции было отправлено письмо о принятии мер в отношении сотрудника.

Ранее на рынок Златоуста поставляли мясо неизвестного происхождения. Ветврач пропускал подозрительную продукцию в продажу. За все время он ввел в оборот свыше полутора тонн подозрительной говядины, и 207 килограммов баранины.