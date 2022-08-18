Автоэксперт предупредил россиян о новой схеме автоподставы

19 августа 2022 в 06:05 Размер текста - 17 +

Торможения с использованием стояночного тормоза достаточно для создания аварийной ситуации Фото: Александр Мамаев © URA.RU Торможения с использованием стояночного тормоза достаточно для создания аварийной ситуации на невысокой скорости, мошенники пользуются такой ситуацией, чтобы инициировать дорожно-транспортное происшествие (ДТП) поэтому необходимо держать дистанцию. Об этом рассказал автоэксперт Егор Васильев. По словам специалиста, в процессе торможения стояночным тормозом на автомобиле не загораются стоп-сигналы, поэтому внимание водителя ослабевает. Автоподставу возможно избежать, по словам эксперта, в том случае, если, во-первых, поддерживать безопасную дистанцию между автомобилями. Во-вторых, водителю следует обращать внимание на транспортное средство впереди, если он «имеет на кузове признаки мелких аварий, затонирован, и его водитель двигается рывками», — эксперт-автотехник Егор Васильев агентству «Прайм». Васильев рекомендует при возникновении подозрений снизить скорость, перестроиться в другой ряд. Также при необходимости можно включить аварийную сигнализацию и припарковаться на обочине. Ранее автоэксперт Виктор Мартыненко объяснил, что делать, если автомобиль сломался в глухой местности. Он отметил, что перед поездкой человек должен быть подготовлен к различным форс-мажорным ситуациям.

Торможения с использованием стояночного тормоза достаточно для создания аварийной ситуации на невысокой скорости, мошенники пользуются такой ситуацией, чтобы инициировать дорожно-транспортное происшествие (ДТП) поэтому необходимо держать дистанцию. Об этом рассказал автоэксперт Егор Васильев. По словам специалиста, в процессе торможения стояночным тормозом на автомобиле не загораются стоп-сигналы, поэтому внимание водителя ослабевает. Автоподставу возможно избежать, по словам эксперта, в том случае, если, во-первых, поддерживать безопасную дистанцию между автомобилями. Во-вторых, водителю следует обращать внимание на транспортное средство впереди, если он «имеет на кузове признаки мелких аварий, затонирован, и его водитель двигается рывками», — эксперт-автотехник Егор Васильев агентству «Прайм». Васильев рекомендует при возникновении подозрений снизить скорость, перестроиться в другой ряд. Также при необходимости можно включить аварийную сигнализацию и припарковаться на обочине. Ранее автоэксперт Виктор Мартыненко объяснил, что делать, если автомобиль сломался в глухой местности. Он отметил, что перед поездкой человек должен быть подготовлен к различным форс-мажорным ситуациям.