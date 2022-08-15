Автоэксперт: что делать, если сломалась машина в глухой местности

15 августа 2022 в 18:08 Размер текста - 17 +

Перед началом поездки человек должен быть подготовлен к различным форс-мажорным ситуациям Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Если у водителя сломалась машина в глухой местности, то ему следует не паниковать, оставить транспортное средство и пойти в обратном направлении от пути следования в поисках помощи. Об этом URA.RU рассказал руководитель школы контраварийной подготовки, автоэксперт Виктор Мартыненко. «Если вы один в безлюдном месте, то первое, что нужно, это не паниковать. Паника отключает разум. Вообще нужно смотреть, когда вы выезжаете, когда начинает темнеть. Многие не учитывают временной фактор, вечером выехали, начинает темнеть, и это приводит к большим приключениям. Иногда есть смысл лучше оставить автомобиль и выйти в том направлении, как вы ехали, то есть, назад. Хотя бы к тому месту, где более оживленная местность», — сказал Виктор Мартыненко. Автоэксперт отметил, что перед началом поездки человек должен быть подготовлен к различным форс-мажорным ситуациям. «Человек должен ехать уже подготовленным, то есть, кого-либо оповещать, куда вы собираетесь. В идеале в одного лучше не выезжать, потому что какая-то помощь может понадобиться. Допустим, в грязи оступились, подвернули ногу и нужна будет физическая сила», — заявил он. При этом в авто должен быть ряд полезных предметов, отметил эксперт. «Конечно, теплая одежда, спички, зажигалки. Нужен весь арсенал необходимый для приключений. Вообще всегда нужно очень осознанно выбирать маршрут, техническое состояние автомобиля. Если по пунктам все совместить, то ваш выезд от точки А до точки Б без приключений», — уточнил собеседник агентства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Если у водителя сломалась машина в глухой местности, то ему следует не паниковать, оставить транспортное средство и пойти в обратном направлении от пути следования в поисках помощи. Об этом URA.RU рассказал руководитель школы контраварийной подготовки, автоэксперт Виктор Мартыненко. «Если вы один в безлюдном месте, то первое, что нужно, это не паниковать. Паника отключает разум. Вообще нужно смотреть, когда вы выезжаете, когда начинает темнеть. Многие не учитывают временной фактор, вечером выехали, начинает темнеть, и это приводит к большим приключениям. Иногда есть смысл лучше оставить автомобиль и выйти в том направлении, как вы ехали, то есть, назад. Хотя бы к тому месту, где более оживленная местность», — сказал Виктор Мартыненко. Автоэксперт отметил, что перед началом поездки человек должен быть подготовлен к различным форс-мажорным ситуациям. «Человек должен ехать уже подготовленным, то есть, кого-либо оповещать, куда вы собираетесь. В идеале в одного лучше не выезжать, потому что какая-то помощь может понадобиться. Допустим, в грязи оступились, подвернули ногу и нужна будет физическая сила», — заявил он. При этом в авто должен быть ряд полезных предметов, отметил эксперт. «Конечно, теплая одежда, спички, зажигалки. Нужен весь арсенал необходимый для приключений. Вообще всегда нужно очень осознанно выбирать маршрут, техническое состояние автомобиля. Если по пунктам все совместить, то ваш выезд от точки А до точки Б без приключений», — уточнил собеседник агентства.