Москалькова: беженцы с Украины будут учиться в РФ на бюджете

22 августа 2022 в 14:14 Размер текста - 17 +

С конца февраля в Россию прибыло 557 тысяч детей из ЛДНР и Украины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Беженцы, прибывшие с Украины и ЛДНР смогут получить бесплатное образование в России. На Украине же введение очного формата обучения не планируется, а школы используются в военных целях. Об этом заявила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова. «Приближается новый учебный год, который будет особенным. С конца февраля в Россию прибыло более 557 тысяч детей из ДНР, ЛНР и Украины. И можно с уверенностью сказать, что все потенциальные школьники, ученики средних учебных заведений и ВУЗов могут получать на бесплатной основе образование», — написала Москалькова в своем telegram-канале. Она отметила, что на Украине, несмотря на заявление Киева, вводить очную форму обучения ни в одном регионе не планируется. Причиной этого является большое количество детей, выехавших за пределы Украины. По ее словам, школы и другие учебные заведения используются в военных целях. Это доказывают фото и видео в интернете, а также доклад международной организации Amnesty International. «Лишая детей возможности получать образование, Киев лишает их будущего», — подытожила омбудсмен. Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что очное обучение в учреждениях в центральных и восточных регионах Украины невозможно из-за размещения в них боевиков. Он отметил, что ответственность за срыв учебного года ляжет на Киев и его «западных покровителей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Беженцы, прибывшие с Украины и ЛДНР смогут получить бесплатное образование в России. На Украине же введение очного формата обучения не планируется, а школы используются в военных целях. Об этом заявила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова. «Приближается новый учебный год, который будет особенным. С конца февраля в Россию прибыло более 557 тысяч детей из ДНР, ЛНР и Украины. И можно с уверенностью сказать, что все потенциальные школьники, ученики средних учебных заведений и ВУЗов могут получать на бесплатной основе образование», — написала Москалькова в своем telegram-канале. Она отметила, что на Украине, несмотря на заявление Киева, вводить очную форму обучения ни в одном регионе не планируется. Причиной этого является большое количество детей, выехавших за пределы Украины. По ее словам, школы и другие учебные заведения используются в военных целях. Это доказывают фото и видео в интернете, а также доклад международной организации Amnesty International. «Лишая детей возможности получать образование, Киев лишает их будущего», — подытожила омбудсмен. Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что очное обучение в учреждениях в центральных и восточных регионах Украины невозможно из-за размещения в них боевиков. Он отметил, что ответственность за срыв учебного года ляжет на Киев и его «западных покровителей».