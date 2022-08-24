Работники «Магнита» в ЯНАО боятся остаться без зарплаты

Работникам «Магнита» сократили рабочие часы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Работникам крупной сети супермаркетов «Магнит» в ЯНАО сокращают рабочие часы. Как рассказал корреспонденту URA.RU на условиях анонимности сотрудник одного из магазинов, люди переживают, что руководство лишит их значительной части заработной платы.

«Руководство сети ограничило часы выработки. Максимально давалось 270 часов. Пока сократили до 250, что будет дальше мы не знаем. Такое решение может значительно ударить по зарплате и желанию работать», — делится собеседник агентства.

Он также добавил, что в магазинах много сотрудников, которые специально приехали в регион из-за работы. При этом руководство аргументирует такое решение тем, что это делается для большей эффективности труда. «Из-за сложившейся ситуации работники могут отказаться от своих обязанностей. Здесь стоит переживать и за то, что никто не захочет работать в таких условиях. Если не будет часов, то не будет и денег», — утверждает источник.

Агентство направило запрос в публичное акционерное общество «Магнит» для выяснения обстоятельств. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее сообщалось, что преподаватели в ЯНАО пожаловались на маленькую заработную плату в школах. Учителя также переживают, что из-за уменьшения рабочих часов им станут меньше платить.