Учителя в ЯНАО пожаловались губернатору на маленькую зарплату

Учителя переживают, что из-за уменьшения рабочих часов зарплата станет еще меньше Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Преподаватели в ЯНАО пожаловались на меленькую заработную плату в школах. Как сообщила жительница округа, обращаясь с проблемой к главе региона Дмитрию Артюхову, учителя переживают, что из-за уменьшения рабочих часов им станут меньше платить.

«Когда же мы, учителя, будем получать достойную севера зарплату?! Вам в отчетах подают какие-то запредельные цифры, мы чуть ли не миллионеры. А фактически зарплаты маленькие у обычных учителей. А в этом году у нас отбирают часы, будем получать вообще копейки. Пройдите по школам, поговорите с учителями, пожалуйста», — написала Елена Скрипченко на официальной страннице губернатора во «ВКонтакте».

В комментариях горожане не разделили с преподавателем озвученную проблему. «Как учите, такая и зарплата», — возмутилась Людмила Здоренко. «Почему вы огульно считаете меня плохим учителем?!», — ответила автор.

На жалобу Скриприченко отреагировал окружной департамент образования. Там отметили, что зарплата учителя зависит от многих факторов — нагрузки, квалификации, стажа работы. «Измениться нагрузка может только с согласия педагога. Для более детального рассмотрения Вашей конкретной ситуации предлагаю обратиться в департамент образования городу Новый Уренгой», — предложили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что приглашенный в ЯНАО учитель не может найти квартиру. Условия муниципалитета не соответствовали реальной ситуации на рынке жилья.