16 июня 2025

Отмена ЧС в Пуровском районе, введение особого режима в Шурышкарском: события в ЯНАО 17 июня

Главные события на Ямале за день - в дайджесте URA.RU
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Что произошло на Ямале за день - в подборке информационного агентства
Что произошло на Ямале за день - в подборке информационного агентства Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) будут судить местного жителя, обвиняемого в публичном осквернении символа воинской славы России. А в округе назвали дату появления горнолыжного комплекса с гостиницами, ресторанами и SPA-центром. Какие события произошли на Ямале за сегодня — в материале URA.RU.

  • В Тарко-Сале Пуровского района ЯНАО отменен режим «Чрезвычайная ситуация» на дачных территориях, ранее пострадавших от подтопления. Как сообщили в администрации, соответствующее решение единогласно приняла Комиссия по чрезвычайным ситуациям. Все службы города продолжают работу в режиме «Повышенная готовность».
  • А в Шурышкарском районе ввели режим "Повышенной готовности" — селе Шурышкары ЯНАО подтопило восемь приусадебных участков из-за нагонной волны на реке Малая Обь. Власти района привлекли к работам по защите территории добровольную пожарную дружину, волонтеров и подготовили мешки с песком для укрепления береговой полосы.
  • Жители ЯНАО пожаловались на плохую связь и сбои в работе мобильного интернета. Проблемы, которые начались 12 июня в нескольких районах и городах округа продолжаются по сей день.
  • В Новом Уренгое (ЯНАО) победителем общественного голосования по выбору объекта благоустройства стал Яха-парк. Как сообщает официальный Telegram-канал администрации города, проект набрал почти 12 тысяч голосов из более чем 27 тысяч.
  • В Ноябрьске (ЯНАО) будут судить местного жителя, обвиняемого в публичном осквернении символа воинской славы России. По данным следствия, 29 декабря 2024 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения на территории «Площади Победы» в Ноябрьске, публично осквернил памятник Павшим воинам Великой Отечественной войны, потушив «Вечный огонь».
  • В ЯНАО началась реализация масштабного туристического кластера на Полярном Урале, который объединит Салехард, Лабытнанги и Харп. Об этом сообщил депутат Виктор Казарин на заседании Совета Законодателей Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.
  • Жители Надыма (ЯНАО) жалуются на разруху и отсутствие ремонта в подъездах жилых домов. Одна из анонимных жалоб появилась в социальной сети, в комментариях заявителя поддержали жители других домов.

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В Ноябрьске (ЯНАО) будут судить местного жителя, обвиняемого в публичном осквернении символа воинской славы России. А в округе назвали дату появления горнолыжного комплекса с гостиницами, ресторанами и SPA-центром. Какие события произошли на Ямале за сегодня — в материале URA.RU.
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