В этом году Шадринску исполнилось 360 лет Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков пообещал жителям Шадринска, что в этом году на территории появятся несколько социально-значимых инфраструктурных объектов, очистные сооружения и чистая вода. Об этом он заявил в видео-обращении, посвященном Дню города.

«В этом [2022-м] году мы подарим тебе обновленные мосты и новые очистные сооружения, чистую воду и новый детский садик. Мы начали строить новую школу и вводим новые производственно-сервисные объекты, приводим в порядок одно из самых любимых мест отдыха — Городской сад им. Кельдюшева. Как и обещали, начали строить новую площадку для комфортных и уютных жилых домов», — сказал Шумков.

Глава региона также отметил, что все перечисленные объекты органично впишутся в «новую жизнь» Шадринска. При этом город он назвал «стремительно хорошеющим, с особой душой и добрыми патриархальными традициями».

Ранее URA.RU сообщало, что горожан и гостей Шадринска ждет большая развлекательная программа на разных площадках. Афишу с концертами и мероприятиями опубликовало правительство Курганской области в соцсети.