Город Шадринск из Курганской области отпразднует свое 360-летие

27 августа 2022 в 07:40 Размер текста - 17 +

Праздник начнется в 11:00 и закончится салютом в 22:30 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Город Шадринск Курганской области празднует свой 360-й день рождения. Афишу с концертами и мероприятиями опубликовало Правительство Курганской области в своей официальной группе соцсети «ВКонтакте». «Горожан и гостей ждет большая программа на разных площадках. Правительство области подарит шадринцам выступление уникального танцующего оркестра „Уралбэнд“», — написано в посте. Открытие праздника состоится в 11:00 на площади им. Здобнова, на котором для гостей выступит ансамбль «Цветень». В 16:00 свой концерт проведет «Уралбэнд», с 18:00 внимание горожан будут привлекать коллективы и солисты УРФО и Шадринска, а также группа «Лицей» из Москвы. Праздник будет проходить и на других площадках. С 11:30 семьи смогут поучаствовать в спортивных мероприятиях на стадионе «Торпедо», с 10:00 начнется литературный фестиваль в библиотеке им. Зырянова, на набережной реки Исеть с 12:00 будут проходить концертно-игровые программы, а также мюзикл «В нашем городе сказки прячутся». Спектакль Шадринского драматического театра, выступления детских коллективов пройдут в ЦДК «Октябрь» с 10:00, а в 22:00 каждый желающий примет участие во всероссийской акции «Ночь в кино». Торжество закончится праздничным фейерверком на площади им. Здобнова в 22:30. Ранее свой День города отпраздновал Курган. Для курганцев выступали такие гости из Москвы, как «Комиссар» и «Любэ».

Город Шадринск Курганской области празднует свой 360-й день рождения. Афишу с концертами и мероприятиями опубликовало Правительство Курганской области в своей официальной группе соцсети «ВКонтакте». «Горожан и гостей ждет большая программа на разных площадках. Правительство области подарит шадринцам выступление уникального танцующего оркестра „Уралбэнд“», — написано в посте. Открытие праздника состоится в 11:00 на площади им. Здобнова, на котором для гостей выступит ансамбль «Цветень». В 16:00 свой концерт проведет «Уралбэнд», с 18:00 внимание горожан будут привлекать коллективы и солисты УРФО и Шадринска, а также группа «Лицей» из Москвы. Праздник будет проходить и на других площадках. С 11:30 семьи смогут поучаствовать в спортивных мероприятиях на стадионе «Торпедо», с 10:00 начнется литературный фестиваль в библиотеке им. Зырянова, на набережной реки Исеть с 12:00 будут проходить концертно-игровые программы, а также мюзикл «В нашем городе сказки прячутся». Спектакль Шадринского драматического театра, выступления детских коллективов пройдут в ЦДК «Октябрь» с 10:00, а в 22:00 каждый желающий примет участие во всероссийской акции «Ночь в кино». Торжество закончится праздничным фейерверком на площади им. Здобнова в 22:30. Ранее свой День города отпраздновал Курган. Для курганцев выступали такие гости из Москвы, как «Комиссар» и «Любэ».