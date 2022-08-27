Путин подписал указ о выплатах беженцам из ДНР, ЛНР и с Украины

27 августа 2022 в 17:50 Размер текста - 17 +

Путин ввел меры поддержки для беженцев с Украины и из Донбасса Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных социальных выплатах прибывшим в Россию гражданам, вынужденно покинувшим Донецкую и Луганскую народные республики и Украину. Это следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. На сайте указано, что президент РФ подписал указ «О выплатах гражданам Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Украины и лицам без гражданства, вынужденно покинувшим территории ДНР, ЛНР, Украины и прибывшим на территорию РФ». Отмечается, что документ был подписан в целях обеспечения социальной поддержки беженцев. Ежемесячные выплаты и доплаты получат пенсионеры, инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, беременные женщины и ряд других категорий граждан. На территории Украины проводится специальная операция РФ по денацификации и демилитаризации страны. Российский лидер отмечал, что ее основной целью является освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик.

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных социальных выплатах прибывшим в Россию гражданам, вынужденно покинувшим Донецкую и Луганскую народные республики и Украину. Это следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. На сайте указано, что президент РФ подписал указ «О выплатах гражданам Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Украины и лицам без гражданства, вынужденно покинувшим территории ДНР, ЛНР, Украины и прибывшим на территорию РФ». Отмечается, что документ был подписан в целях обеспечения социальной поддержки беженцев. Ежемесячные выплаты и доплаты получат пенсионеры, инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, беременные женщины и ряд других категорий граждан. На территории Украины проводится специальная операция РФ по денацификации и демилитаризации страны. Российский лидер отмечал, что ее основной целью является освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик.