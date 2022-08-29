После обстрелов ВСУ многие дома в Волновахе были разрушены
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В районе города Волновахи, который находится в Донецкой народной республике, местные дети оборудовали «блокпост» под мостом. По сообщению корреспондента URA.RU, после обстрелов украинскими военными часть домов была разрушена, и развлечений для детей не осталось.
«Дети приветствуют проезжающих гражданских и военных. А также охраняют жителей от ВСУ», — передает корреспондент с места событий.
Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Причиной такого решения стали участившиеся обстрелы жителей Донбасса со стороны украинских военных и националистических батальонов. На данный момент освобождены значительные территории ДНР и вся территория ЛНР.
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