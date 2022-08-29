В Волновахе появился детский «блокпост». Видео

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Мариуполь в период разбора завалов и осады завода Азовсталь. ДНР/Украина, последствия, украина, взрыв, мариуполь, война, разрушения, обстрел, СВО
После обстрелов ВСУ многие дома в Волновахе были разрушены Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В районе города Волновахи, который находится в Донецкой народной республике, местные дети оборудовали «блокпост» под мостом. По сообщению корреспондента URA.RU, после обстрелов украинскими военными часть домов была разрушена, и развлечений для детей не осталось.

«Дети приветствуют проезжающих гражданских и военных. А также охраняют жителей от ВСУ», — передает корреспондент с места событий.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Причиной такого решения стали участившиеся обстрелы жителей Донбасса со стороны украинских военных и националистических батальонов. На данный момент освобождены значительные территории ДНР и вся территория ЛНР.

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В районе города Волновахи, который находится в Донецкой народной республике, местные дети оборудовали «блокпост» под мостом. По сообщению корреспондента URA.RU, после обстрелов украинскими военными часть домов была разрушена, и развлечений для детей не осталось. «Дети приветствуют проезжающих гражданских и военных. А также охраняют жителей от ВСУ», — передает корреспондент с места событий. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Причиной такого решения стали участившиеся обстрелы жителей Донбасса со стороны украинских военных и националистических батальонов. На данный момент освобождены значительные территории ДНР и вся территория ЛНР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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