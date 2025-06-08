Балицкий: на всей территории Запорожской области восстановили электричество

Электроснабжение восстановили
Электроснабжение в Запорожской области восстановлено после атак ВСУ, которые обесточили 8 муниципалитетов региона. Об этом заявил губернатор Евгений Балицкий.
«Электроснабжение полностью восстановлено по всей территории Запорожской области», — написал Балицкий у себя в telegram-канале. Из-за атак ВСУ ранее в области без света остались 8 муниципалитетов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Несмотря на трудности и попытки дискредитировать нас, URA.RU продолжает держать вас в курсе главных событий. О том, что происходит с агентством, а также последних новостях России и мира — в telegram-канале URA.RU.
URA.RU стало жертвой провокации — нашего редактора оговорил родной дядя, чтобы облегчить свою участь по другому делу. Несмотря на давление, мы продолжаем рассказывать о главных новостях страны и мира. Подпишись!