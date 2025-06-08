08 июня 2025

Балицкий: на всей территории Запорожской области восстановили электричество

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Электроснабжение восстановили
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Электроснабжение в Запорожской области восстановлено после атак ВСУ, которые обесточили 8 муниципалитетов региона. Об этом заявил губернатор Евгений Балицкий.

«Электроснабжение полностью восстановлено по всей территории Запорожской области», — написал Балицкий у себя в telegram-канале. Из-за атак ВСУ ранее в области без света остались 8 муниципалитетов.

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Электроснабжение в Запорожской области восстановлено после атак ВСУ, которые обесточили 8 муниципалитетов региона. Об этом заявил губернатор Евгений Балицкий. «Электроснабжение полностью восстановлено по всей территории Запорожской области», — написал Балицкий у себя в telegram-канале. Из-за атак ВСУ ранее в области без света остались 8 муниципалитетов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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