07 июня 2025
06 июня 2025

Клава Кока пришла на премию МУЗ-ТВ в платье, которое транслирует ее мысли. Видео

Клава Кока пришла на премию МУЗ-ТВ в платье с LED-экраном
© Служба новостей «URA.RU»
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Клава призналась, что ей было неловко ходить в таком платье
Клава призналась, что ей было неловко ходить в таком платье Фото:

Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) удивила всех своим необычным образом на юбилейной премии МУЗ-ТВ. На красную дорожку премии девушка вышла в платье, на котором был LED экран с «трансляцией мыслей» артистки.

«Сегодня на дорожке МУЗ-ТВ мое платье транслирует мои мысли… Иногда было неловко, но теперь все знают, что у меня в голове», — поделилась девушка в своем telegram-канале.

Артистка записала видео с реакцией своих коллег на видео. На LED экране можно заметить разные «мысли» девушки — «Хоть бы не вспотеть!», «Держи осанку, втягивай живот», «хочу роллы и на ручки».

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Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) удивила всех своим необычным образом на юбилейной премии МУЗ-ТВ. На красную дорожку премии девушка вышла в платье, на котором был LED экран с «трансляцией мыслей» артистки. «Сегодня на дорожке МУЗ-ТВ мое платье транслирует мои мысли… Иногда было неловко, но теперь все знают, что у меня в голове», — поделилась девушка в своем telegram-канале. Артистка записала видео с реакцией своих коллег на видео. На LED экране можно заметить разные «мысли» девушки — «Хоть бы не вспотеть!», «Держи осанку, втягивай живот», «хочу роллы и на ручки».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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