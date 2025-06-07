Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) удивила всех своим необычным образом на юбилейной премии МУЗ-ТВ. На красную дорожку премии девушка вышла в платье, на котором был LED экран с «трансляцией мыслей» артистки.
«Сегодня на дорожке МУЗ-ТВ мое платье транслирует мои мысли… Иногда было неловко, но теперь все знают, что у меня в голове», — поделилась девушка в своем telegram-канале.
Артистка записала видео с реакцией своих коллег на видео. На LED экране можно заметить разные «мысли» девушки — «Хоть бы не вспотеть!», «Держи осанку, втягивай живот», «хочу роллы и на ручки».
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