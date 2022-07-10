10 июля 2022

В тюменском ресторане сети «Вкусно — и точка» нашли тараканов

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Вкусно и точка. Тюмень, вкусно и точка
Жители Тюмени обнаружили тараканов в ресторане сети «Вкусно — и точка» Фото:
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Жители Тюмени обнаружили тараканов в одном из заведений сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка». Горожане засняли насекомых на камеру мобильного телефона. Об этом стало известно журналистам.

«Если честно, я вчера была в шоке. Мы в воскресенье зашли в McDonald’s за мороженым, в итоге мы там ничего не купили и убежали. Я очень боюсь этих таракашек и, когда их увидела, быстро достала телефон, начала снимать. Сотрудники на меня никакого внимания не обратили. Я окрикнула мужа, он на все это посмотрел, и мы просто взяли и вышли оттуда», — сообщает издание 72.ru со ссылкой на слова жительницы Тюмени.

В пресс-службе компании «Вкусно — и точка» журналистам сообщили, что последняя проверка в тюменском ресторане сети по адресу ул. Мориса Тореза, 4 проводилась 28 июня. «Качество и безопасность продукции являются главным приоритетом „Вкусно — и точка“. В последние дни в Сети продолжают появляться фото и видео, ставящие под сомнение безопасность продукции и процедур в предприятиях. Мы оперативно реагируем на любые подобные обращения, а наши специалисты детально разбираются в каждой ситуации», — указано в материале 72.ru.

В пресс-службу сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» направлен запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s будет работать в России под брендом «Вкусно — и точка». Перед этим американская компания заявила, что уходит с российского рынка. Решение об этом было принято на фоне санкций, введенных против Российской Федерации в ответ на проведение спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

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Жители Тюмени обнаружили тараканов в одном из заведений сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка». Горожане засняли насекомых на камеру мобильного телефона. Об этом стало известно журналистам. «Если честно, я вчера была в шоке. Мы в воскресенье зашли в McDonald’s за мороженым, в итоге мы там ничего не купили и убежали. Я очень боюсь этих таракашек и, когда их увидела, быстро достала телефон, начала снимать. Сотрудники на меня никакого внимания не обратили. Я окрикнула мужа, он на все это посмотрел, и мы просто взяли и вышли оттуда», — сообщает издание 72.ru со ссылкой на слова жительницы Тюмени. В пресс-службе компании «Вкусно — и точка» журналистам сообщили, что последняя проверка в тюменском ресторане сети по адресу ул. Мориса Тореза, 4 проводилась 28 июня. «Качество и безопасность продукции являются главным приоритетом „Вкусно — и точка“. В последние дни в Сети продолжают появляться фото и видео, ставящие под сомнение безопасность продукции и процедур в предприятиях. Мы оперативно реагируем на любые подобные обращения, а наши специалисты детально разбираются в каждой ситуации», — указано в материале 72.ru. В пресс-службу сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» направлен запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s будет работать в России под брендом «Вкусно — и точка». Перед этим американская компания заявила, что уходит с российского рынка. Решение об этом было принято на фоне санкций, введенных против Российской Федерации в ответ на проведение спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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