Артем Тимофеев из Челябинской области, которого подозревают в запуске беспилотников с фур на территории российских регионов, был хорошо известен в чате для ценителей роскоши, где показывал часы на миллион рублей. Об этом сообщили другие пользователи чата.
«В апреле Тимофеев активно хвастался дорогими часами, скидывал фотки, собирал респекты от знатоков. Среди трофеев — лимитка по „Звездным войнам“ (стоимостью от 220 до 600 тысяч рублей) и редкие Penerai за 560 тысяч рублей, которых выпустили лимитом всего в 250 штук», — пишет Ural Mach со ссылкой на других пользователей чата, которые узнали Тимофеева накануне по фото. В последний раз он был в чате 15 мая.
Атаковавшие 1 июня регионы России дроны предположительно собирали в Челябинске. Главные подозреваемые — Тимофеев и его жена Екатерина. Оба переехали в Челябинскую область в Миасс из Украины. Тимофеевы арендовали склад на Свердловском проспекте в Челябинске, где проводилась сборка дронов. Артем и Екатерина пропали в конце мая. По одной из версий, они могут находиться в бегах. Подробности истории в сюжете на URA.RU.
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