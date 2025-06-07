На 10-м километре трассы "Миасс-Златоуст" в Челябинской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни двух человек. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.
"По предварительным данным, авария случилась около 15:30, когда водитель Toyota Land Cruiser 200 (1976 г.р.) при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada Granta. За рулем Lada находился 26-летний мужчина, а на пассажирском сиденье — 22-летняя девушка. Оба погибли на месте от полученных травм", — отмечают в ведомстве.
Сотрудники ГИБДД установили, что погибшие не были пристегнуты ремнями безопасности. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственная группа. Обстоятельства аварии выясняются.
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