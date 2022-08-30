Под Челябинском открылся магазин новой торговой сети

31 августа 2022 в 13:04 Размер текста - 17 +

Магазин с мегаскидками «Чижик» продолжил экспансию в Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Копейске (Челябинская область) состоялось открытие сетевого эконом-магазина «Чижик» группы X5 Retail Group. Ранее подобные магазины с мегаскидками на продукты были открыты в Челябинске, областном центре региона. «Мы открылись! «Чижик» прилетел в Копейск! Как приятно быть на новом месте, мы находимся по адресу улица Сутягина, 15», — сообщил ритейлер в сообществе «Подслушано Копейск» во «ВКонтакте. В магазине отмечают, что «Чижик — это магазин для умных рациональных людей, который не хотят переплачивать за продукты. Ранее URA.RU сообщало, что формат «жесткого дискаунтера» предполагает более низкую стоимость товаров, чем в других магазинах за счет простого оформления и дизайна точек, выкладки товаров и оптимизации персонала. В Челябинске открытие сети эконом-магазинов «Чижик» состоялось 15 августа. Магазины открылись в четырех точках: на улице Зальцмана, 23, Российской, 63 и 251, на Чичерина, 38-в. Всего же в Челябинске арендовано свыше 10 объектов под магазины и они заработают после запуска логистического центра в Екатеринбурге.

В Копейске (Челябинская область) состоялось открытие сетевого эконом-магазина «Чижик» группы X5 Retail Group. Ранее подобные магазины с мегаскидками на продукты были открыты в Челябинске, областном центре региона. «Мы открылись! «Чижик» прилетел в Копейск! Как приятно быть на новом месте, мы находимся по адресу улица Сутягина, 15», — сообщил ритейлер в сообществе «Подслушано Копейск» во «ВКонтакте. В магазине отмечают, что «Чижик — это магазин для умных рациональных людей, который не хотят переплачивать за продукты. Ранее URA.RU сообщало, что формат «жесткого дискаунтера» предполагает более низкую стоимость товаров, чем в других магазинах за счет простого оформления и дизайна точек, выкладки товаров и оптимизации персонала. В Челябинске открытие сети эконом-магазинов «Чижик» состоялось 15 августа. Магазины открылись в четырех точках: на улице Зальцмана, 23, Российской, 63 и 251, на Чичерина, 38-в. Всего же в Челябинске арендовано свыше 10 объектов под магазины и они заработают после запуска логистического центра в Екатеринбурге.