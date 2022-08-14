Супермаркет предлагает большой ассортимент товаров по сниженным ценам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске 15 августа состоялось открытие сети эконом-магазинов «Чижик» группы X5 Retail Group. Магазины открылись в четырех точках, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Сеть является жестким дискаунтером. Несмотря на это, товары отличаются качеством. За счет этого владельцы хотят получить хороший поток покупателей. Одной из особенностью является то, что в магазин будут завозить товары под собственным брендом», — передает корреспондент URA.RU.

Об открытии новой сети магазинов в Челябинске стало известно в начале августа. В течение этой недели в городе откроется четыре торговых точки: на улице Зальцмана, 23, Российской, 63 и 251, на Чичерина, 38-в. Всего же в Челябинске арендовано свыше 10 объектов под магазины. Они заработают после запуска логистического центра в Екатеринбурге.

«Чижик» классифицируется, как магазин сниженных цен. Его особенностью является широкий выбор ассортимента по ценам ниже рыночных. Время работы супермаркетов с 9 до 21 часов ежедневно.

Несмотря на сниженные цены, качество товаров высокое Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На церемонии открытия магазина торжественно перерезали ленту Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Цены в «Чижике» отличаются от рыночных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU