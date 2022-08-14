14 августа 2022
13 августа 2022

В Челябинске открылась сеть магазинов низких цен «Чижик». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Чижик, магазин низких цен. Челябинск, продукты, супермаркет, товары, магазин, чижик
Супермаркет предлагает большой ассортимент товаров по сниженным ценам Фото:

В Челябинске 15 августа состоялось открытие сети эконом-магазинов «Чижик» группы X5 Retail Group. Магазины открылись в четырех точках, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Сеть является жестким дискаунтером. Несмотря на это, товары отличаются качеством. За счет этого владельцы хотят получить хороший поток покупателей. Одной из особенностью является то, что в магазин будут завозить товары под собственным брендом», — передает корреспондент URA.RU.

Об открытии новой сети магазинов в Челябинске стало известно в начале августа. В течение этой недели в городе откроется четыре торговых точки: на улице Зальцмана, 23, Российской, 63 и 251, на Чичерина, 38-в. Всего же в Челябинске арендовано свыше 10 объектов под магазины. Они заработают после запуска логистического центра в Екатеринбурге.

«Чижик» классифицируется, как магазин сниженных цен. Его особенностью является широкий выбор ассортимента по ценам ниже рыночных. Время работы супермаркетов с 9 до 21 часов ежедневно.

Чижик, магазин низких цен. Челябинск
Несмотря на сниженные цены, качество товаров высокое
Фото:
Чижик, магазин низких цен. Челябинск
На церемонии открытия магазина торжественно перерезали ленту
Фото:
Чижик, магазин низких цен. Челябинск
Цены в «Чижике» отличаются от рыночных
Фото:
Чижик, магазин низких цен. Челябинск
Фото:
Чижик, магазин низких цен. Челябинск
Фото:
Чижик, магазин низких цен. Челябинск
Фото:

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В Челябинске 15 августа состоялось открытие сети эконом-магазинов «Чижик» группы X5 Retail Group. Магазины открылись в четырех точках, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Сеть является жестким дискаунтером. Несмотря на это, товары отличаются качеством. За счет этого владельцы хотят получить хороший поток покупателей. Одной из особенностью является то, что в магазин будут завозить товары под собственным брендом», — передает корреспондент URA.RU. Об открытии новой сети магазинов в Челябинске стало известно в начале августа. В течение этой недели в городе откроется четыре торговых точки: на улице Зальцмана, 23, Российской, 63 и 251, на Чичерина, 38-в. Всего же в Челябинске арендовано свыше 10 объектов под магазины. Они заработают после запуска логистического центра в Екатеринбурге. «Чижик» классифицируется, как магазин сниженных цен. Его особенностью является широкий выбор ассортимента по ценам ниже рыночных. Время работы супермаркетов с 9 до 21 часов ежедневно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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