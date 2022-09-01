Минобороны РФ: бойцы ВСУ не выполняют приказы и отступают

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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины
Личный состав 72-й механизированной бригады ВСУ оставил свои позиции и ушел в тыл, сообщили в Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказываются выполнять приказы командования и оставляют свои позиции. Об этом сообщили в telegram-канале Минобороны РФ.

«Личный состав подразделений 72-й механизированной бригады в районе Артемовска Донецкой Народной Республики из-за больших потерь, низкой оснащенности вооружением и отсутствием огневой поддержки, отказался выполнять приказы командования. Личный состав оставил позиции и убыл в тыл», — сообщили в Минобороны.

24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее конечная цель — освободить Донбасс. Глава государства отметил, что растущие угрозы жителям ДНР и ЛНР не оставили шансов решить конфликт мирным путем.

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Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказываются выполнять приказы командования и оставляют свои позиции. Об этом сообщили в telegram-канале Минобороны РФ. «Личный состав подразделений 72-й механизированной бригады в районе Артемовска Донецкой Народной Республики из-за больших потерь, низкой оснащенности вооружением и отсутствием огневой поддержки, отказался выполнять приказы командования. Личный состав оставил позиции и убыл в тыл», — сообщили в Минобороны. 24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее конечная цель — освободить Донбасс. Глава государства отметил, что растущие угрозы жителям ДНР и ЛНР не оставили шансов решить конфликт мирным путем.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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