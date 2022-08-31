Депутат ГД от Кургана попал в топ парламентариев по красноречию

Высказывания Лисовского на весенней сессии ГД РФ оказались лексически разнообразнее, чем у большинства парламентариев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Представитель Курганской области в Государственной думе РФ Сергей Лисовский во время выступлений на весенней сессии разговаривал более красноречиво, чем большинство депутатов. Соответствующая информация размещена на портале «Центр политической конъюнктуры».

«Депутат Сергей Лисовский занял 49-е место из 172 мест в рейтинге депутатов по оценке лексического разнообразия выступлений», — указано на сайте. Поскольку в науке нет четких стандартов, определяющих высокий или низкий уровень лексического разнообразия, исследователи высчитали свой медианный показатель, он составил около 0,7 пунктов. Показатель Лисовского составил 0,8176 пункта, что является высоким показателем по отношению ко всем депутатам Госдумы.

Что касается количества высказываний, то по данному показателю Лисовский занял 117-е место из 266. Всего за весеннюю сессию у него было семь изречений.

До этого URA.RU писало, что Минпромторг опроверг высказывание Лисовского об отсутствии производства белой жести в стране. В ведомстве отметили, что в России изготавливается достаточно данной продукции, которая, в частности, используется для производства жестяной тары и крышек.