Власти опровергли заявление депутата Лисовского о дефиците жести

29 августа 2022 в 23:18 Размер текста - 17 +

Минпромторг ответил, что заявление депутата ГД Лисовского «не соответствует действительности» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Минпромторг опроверг заявление депутата Госдумы от Курганской области Сергея Лисовского о том, что в стране не производится белая жесть, отметив, что оно «не соответствует действительности». В ведомстве рассказали, что в России изготовляется достаточное количество этой продукции, которая, в частности, используется для производства жестяной тары и крышек. «Информация о том, что на территории России не производится белая жесть, не соответствует действительности. Магнитогорский металлургический комбинат работает со 100% загрузкой производственных мощностей, что позволило в 2021 году произвести 175 тыс. тонн белой жести (на 7 тыс. тонн больше, чем в прошлом году). В этом году предприятие сохраняет набранные темпы производства, за первое полугодие выпущено уже 89,5 тонны», — сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ. В ведомстве отметили: если производителям жестяной тары требуются особые механические характеристики, специфическое покрытие или толщина металлопроката, то поставки осуществляет Миорский металлопрокатный завод в Белоруссии, а также белую жесть изготовляет компания «Арселормиттал Темиртау» в Казахстане. Ранее URA.RU сообщало, что депутат Госдумы от Курганской области, член комитета по аграрным вопросам Сергей Лисовский направил обращение министру промышленности и торговли Денису Мантурову, в котором просил увеличить господдержку производства жести в стране. В своем письме чиновник рекомендовал проработать вопрос «развития альтернативных каналов закупок у зарубежных производителей из государств, не являющихся недружественными». Депутат также озвучил, что поставки белой жести из Европы усложняет санкционное давление на Россию со стороны Запада и, «если в ближайшем будущем альтернатива не будет найдена, то ряд отечественных производителей детского питания окажутся под угрозой». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Минпромторг опроверг заявление депутата Госдумы от Курганской области Сергея Лисовского о том, что в стране не производится белая жесть, отметив, что оно «не соответствует действительности». В ведомстве рассказали, что в России изготовляется достаточное количество этой продукции, которая, в частности, используется для производства жестяной тары и крышек. «Информация о том, что на территории России не производится белая жесть, не соответствует действительности. Магнитогорский металлургический комбинат работает со 100% загрузкой производственных мощностей, что позволило в 2021 году произвести 175 тыс. тонн белой жести (на 7 тыс. тонн больше, чем в прошлом году). В этом году предприятие сохраняет набранные темпы производства, за первое полугодие выпущено уже 89,5 тонны», — сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ. В ведомстве отметили: если производителям жестяной тары требуются особые механические характеристики, специфическое покрытие или толщина металлопроката, то поставки осуществляет Миорский металлопрокатный завод в Белоруссии, а также белую жесть изготовляет компания «Арселормиттал Темиртау» в Казахстане. Ранее URA.RU сообщало, что депутат Госдумы от Курганской области, член комитета по аграрным вопросам Сергей Лисовский направил обращение министру промышленности и торговли Денису Мантурову, в котором просил увеличить господдержку производства жести в стране. В своем письме чиновник рекомендовал проработать вопрос «развития альтернативных каналов закупок у зарубежных производителей из государств, не являющихся недружественными». Депутат также озвучил, что поставки белой жести из Европы усложняет санкционное давление на Россию со стороны Запада и, «если в ближайшем будущем альтернатива не будет найдена, то ряд отечественных производителей детского питания окажутся под угрозой».