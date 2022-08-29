Власти опровергли заявление депутата Лисовского о дефиците жести

Минпромторг опроверг заявление депутата Госдумы от Курганской области Сергея Лисовского о том, что в стране не производится белая жесть, отметив, что оно «не соответствует действительности». В ведомстве рассказали, что в России изготовляется достаточное количество этой продукции, которая, в частности, используется для производства жестяной тары и крышек.
«Информация о том, что на территории России не производится белая жесть, не соответствует действительности. Магнитогорский металлургический комбинат работает со 100% загрузкой производственных мощностей, что позволило в 2021 году произвести 175 тыс. тонн белой жести (на 7 тыс. тонн больше, чем в прошлом году). В этом году предприятие сохраняет набранные темпы производства, за первое полугодие выпущено уже 89,5 тонны», — сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ.
В ведомстве отметили: если производителям жестяной тары требуются особые механические характеристики, специфическое покрытие или толщина металлопроката, то поставки осуществляет Миорский металлопрокатный завод в Белоруссии, а также белую жесть изготовляет компания «Арселормиттал Темиртау» в Казахстане.
Ранее URA.RU сообщало, что депутат Госдумы от Курганской области, член комитета по аграрным вопросам Сергей Лисовский направил обращение министру промышленности и торговли Денису Мантурову, в котором просил увеличить господдержку производства жести в стране. В своем письме чиновник рекомендовал проработать вопрос «развития альтернативных каналов закупок у зарубежных производителей из государств, не являющихся недружественными». Депутат также озвучил, что поставки белой жести из Европы усложняет санкционное давление на Россию со стороны Запада и, «если в ближайшем будущем альтернатива не будет найдена, то ряд отечественных производителей детского питания окажутся под угрозой».
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»
Минпромторг опроверг заявление депутата Госдумы от Курганской области Сергея Лисовского о том, что в стране не производится белая жесть, отметив, что оно «не соответствует действительности». В ведомстве рассказали, что в России изготовляется достаточное количество этой продукции, которая, в частности, используется для производства жестяной тары и крышек. «Информация о том, что на территории России не производится белая жесть, не соответствует действительности. Магнитогорский металлургический комбинат работает со 100% загрузкой производственных мощностей, что позволило в 2021 году произвести 175 тыс. тонн белой жести (на 7 тыс. тонн больше, чем в прошлом году). В этом году предприятие сохраняет набранные темпы производства, за первое полугодие выпущено уже 89,5 тонны», — сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ. В ведомстве отметили: если производителям жестяной тары требуются особые механические характеристики, специфическое покрытие или толщина металлопроката, то поставки осуществляет Миорский металлопрокатный завод в Белоруссии, а также белую жесть изготовляет компания «Арселормиттал Темиртау» в Казахстане. Ранее URA.RU сообщало, что депутат Госдумы от Курганской области, член комитета по аграрным вопросам Сергей Лисовский направил обращение министру промышленности и торговли Денису Мантурову, в котором просил увеличить господдержку производства жести в стране. В своем письме чиновник рекомендовал проработать вопрос «развития альтернативных каналов закупок у зарубежных производителей из государств, не являющихся недружественными». Депутат также озвучил, что поставки белой жести из Европы усложняет санкционное давление на Россию со стороны Запада и, «если в ближайшем будущем альтернатива не будет найдена, то ряд отечественных производителей детского питания окажутся под угрозой».