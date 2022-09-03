ВСУ пытались захватить Запорожскую АЭС во время визита МАГАТЭ

Минобороны РФ: ВСУ 2 сентября пытались захватить Запорожскую АЭС
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ВСУ пытались захватить Запорожскую АЭС во время визита МАГАТЭ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины предприняли попытку захватить Запорожскую атомную электростанцию во время визита Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Вечером 2 сентября Киев в очередной раз предпринял попытку захвата Запорожской АЭС, несмотря на присутсвие представителей МАНГАТЭ», — заявили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что Миссия МАГАТЭ решила задержаться на Запорожской АЭС до 5 сентября.

ВСУ неоднократно обстреливают Запорожскую АЭС, в связи с тем, что под контролем РФ сейчас находится часть Запорожской области. С 24 февраля Россия проводит на территории Украины спецоперацию, с целью защиты мирного населения Донбасса от киевского режима.

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Вооруженные силы Украины предприняли попытку захватить Запорожскую атомную электростанцию во время визита Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «Вечером 2 сентября Киев в очередной раз предпринял попытку захвата Запорожской АЭС, несмотря на присутсвие представителей МАНГАТЭ», — заявили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что Миссия МАГАТЭ решила задержаться на Запорожской АЭС до 5 сентября. ВСУ неоднократно обстреливают Запорожскую АЭС, в связи с тем, что под контролем РФ сейчас находится часть Запорожской области. С 24 февраля Россия проводит на территории Украины спецоперацию, с целью защиты мирного населения Донбасса от киевского режима.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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