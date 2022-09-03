ВСУ пытались захватить Запорожскую АЭС во время визита МАГАТЭ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины предприняли попытку захватить Запорожскую атомную электростанцию во время визита Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«Вечером 2 сентября Киев в очередной раз предпринял попытку захвата Запорожской АЭС, несмотря на присутсвие представителей МАНГАТЭ», — заявили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что Миссия МАГАТЭ решила задержаться на Запорожской АЭС до 5 сентября.
ВСУ неоднократно обстреливают Запорожскую АЭС, в связи с тем, что под контролем РФ сейчас находится часть Запорожской области. С 24 февраля Россия проводит на территории Украины спецоперацию, с целью защиты мирного населения Донбасса от киевского режима.
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