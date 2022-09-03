Кремль защитил труды мусульманских ученых Кремль поддержал исключение трудов мусульманских ученых из числа экстремистских материалов 04 сентября 2022 в 12:52 Размер текста - 17 + Мусульмане выразили благодарность за защиту трудов мусульманских ученых Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Администрация президента РФ поддержала исключение трудов мусульманских ученых из числа экстремистских материалов. Речь идет об отмене запрета перевода сборников хадисов — жизнеописание пророка Мухаммада, в котором сообщается о религиозно-правовых сторонах жизни общины мусульман в РФ. «После обращений религиозных деятелей и широкой мусульманской общественности в связи с внесением одного из изданий перевода на русский язык сборника хадисов „Сахих аль-Бухари“ в список экстремистских материалов администрация президента РФ изучила сложившуюся ситуацию. Искреннее спасибо им за то, что прислушались к мнению мусульман России», — написал муфтий Татарстана Камиль Самигуллин в своем telegram-канале. Он отметил, что это решение администрации президента укрепит межнациональное и межрелигиозное единство в России. «Сахих аль-Бухари», который попал под запрет, скоро издадут в правильном переводе и раздадут всем бесплатно, передает telegram-канал «Ходжа Таджуддин». Сообщается, что процесс проконтролирует глава Чечни Рамзан Кадыров. Решение суда о запрете сборника рассмотрят в прокуратуре на предмет правомерности, пишет «Ходжа Таджуддин». Ранее Минюст РФ включил «Сахих аль-Бухари» в список экстремистских материалов. Это решение раскритиковал Кадыров. Муфтий Альбир Крганов заявлял, что эксперты нашли в сборнике ваххабитские тезисы. Администрация президента РФ поддержала исключение трудов мусульманских ученых из числа экстремистских материалов. Речь идет об отмене запрета перевода сборников хадисов — жизнеописание пророка Мухаммада, в котором сообщается о религиозно-правовых сторонах жизни общины мусульман в РФ. «После обращений религиозных деятелей и широкой мусульманской общественности в связи с внесением одного из изданий перевода на русский язык сборника хадисов „Сахих аль-Бухари“ в список экстремистских материалов администрация президента РФ изучила сложившуюся ситуацию. Искреннее спасибо им за то, что прислушались к мнению мусульман России», — написал муфтий Татарстана Камиль Самигуллин в своем telegram-канале. Он отметил, что это решение администрации президента укрепит межнациональное и межрелигиозное единство в России. «Сахих аль-Бухари», который попал под запрет, скоро издадут в правильном переводе и раздадут всем бесплатно, передает telegram-канал «Ходжа Таджуддин». Сообщается, что процесс проконтролирует глава Чечни Рамзан Кадыров. Решение суда о запрете сборника рассмотрят в прокуратуре на предмет правомерности, пишет «Ходжа Таджуддин». Ранее Минюст РФ включил «Сахих аль-Бухари» в список экстремистских материалов. Это решение раскритиковал Кадыров. Муфтий Альбир Крганов заявлял, что эксперты нашли в сборнике ваххабитские тезисы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям