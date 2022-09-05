Депутат Госдумы: россиян заставят платить за должников по ЖКУ

Депутат Миронов: россияне будут платить за должников по ЖКУ
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Дождь, Курара и коммунальные платежи, счетчик, счета, коммунальные услуги, платежи, жкх, электричество
Новое постановление по ЖКУ вступило в силу 1 сентября Фото:

С первого сентября вступило в силу новое постановление о расчетах за коммунальные услуги. Соседям придется оплачивать общие жилищные услуги за должников, следует из постановления Правительства РФ.

«Из-за нового порядка расчетов плата за общедомовые нужды в ряде случаев может вырасти на 30—50%. С подачи Кабмина управляющие компании могут перекладывать свои „недоимки“ по платежам на добросовестных собственников», — заявил в своем telegram-канале лидер партии «Справедливая Россия — патриоты — за правду» Сергей Миронов.

Постановление правительства сделало перерасчеты обязательными. «В итоге нет гарантии прозрачности расчетов, и все свои „недоимки“ по платежам за ОДН управляющие компании будут вешать на граждан. В том числе за соседей-неплательщиков будут доплачивать добросовестные собственники», — заключил Миронов.

Ранее URA.RU сообщало, что в 2022—2024 годах тарифы на электроэнергию для россиян будут расти на 5% ежегодно. Об этом говорится в материалах к проекту федерального бюджета.

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С первого сентября вступило в силу новое постановление о расчетах за коммунальные услуги. Соседям придется оплачивать общие жилищные услуги за должников, следует из постановления Правительства РФ. «Из-за нового порядка расчетов плата за общедомовые нужды в ряде случаев может вырасти на 30—50%. С подачи Кабмина управляющие компании могут перекладывать свои „недоимки“ по платежам на добросовестных собственников», — заявил в своем telegram-канале лидер партии «Справедливая Россия — патриоты — за правду» Сергей Миронов. Постановление правительства сделало перерасчеты обязательными. «В итоге нет гарантии прозрачности расчетов, и все свои „недоимки“ по платежам за ОДН управляющие компании будут вешать на граждан. В том числе за соседей-неплательщиков будут доплачивать добросовестные собственники», — заключил Миронов. Ранее URA.RU сообщало, что в 2022—2024 годах тарифы на электроэнергию для россиян будут расти на 5% ежегодно. Об этом говорится в материалах к проекту федерального бюджета.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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