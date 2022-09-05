Депутат Госдумы: россиян заставят платить за должников по ЖКУ

С первого сентября вступило в силу новое постановление о расчетах за коммунальные услуги. Соседям придется оплачивать общие жилищные услуги за должников, следует из постановления Правительства РФ.
«Из-за нового порядка расчетов плата за общедомовые нужды в ряде случаев может вырасти на 30—50%. С подачи Кабмина управляющие компании могут перекладывать свои „недоимки“ по платежам на добросовестных собственников», — заявил в своем telegram-канале лидер партии «Справедливая Россия — патриоты — за правду» Сергей Миронов.
Постановление правительства сделало перерасчеты обязательными. «В итоге нет гарантии прозрачности расчетов, и все свои „недоимки“ по платежам за ОДН управляющие компании будут вешать на граждан. В том числе за соседей-неплательщиков будут доплачивать добросовестные собственники», — заключил Миронов.
Ранее URA.RU сообщало, что в 2022—2024 годах тарифы на электроэнергию для россиян будут расти на 5% ежегодно. Об этом говорится в материалах к проекту федерального бюджета.
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