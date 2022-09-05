Путин поручил давать отпуск добровольцам, участвующим в спецоперации

Президент РФ Владимир Путин поручил российским властям проработать вопрос о трудовых гарантиях тем, кто стал добровольцем для участия в спецоперации на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Владимир Путин пообещал дать поручение и обратить внимание правительства на пробел в российском законодательстве. А также указать на то, что законодательство РФ необходимо привести в соответствии с ситуацией де-факто [по получению добровольцем, участвующим в спецоперации, законного отпуска]», — слова Пескова приводит РИА «Новости».
Новые поправки в законодательство будут предусматривать возможность длительного отпуска. При этом должность добровольца будет сохраняться.
Спецоперацию на территории Украины глава государства объявил 24 февраля. Российские солдаты демилитаризируют и денацифицируют территорию, а также спасают мирных граждан Донбасса от геноцида ВСУ и нацбатов.
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Президент РФ Владимир Путин поручил российским властям проработать вопрос о трудовых гарантиях тем, кто стал добровольцем для участия в спецоперации на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Владимир Путин пообещал дать поручение и обратить внимание правительства на пробел в российском законодательстве. А также указать на то, что законодательство РФ необходимо привести в соответствии с ситуацией де-факто [по получению добровольцем, участвующим в спецоперации, законного отпуска]», — слова Пескова приводит РИА «Новости». Новые поправки в законодательство будут предусматривать возможность длительного отпуска. При этом должность добровольца будет сохраняться. Спецоперацию на территории Украины глава государства объявил 24 февраля. Российские солдаты демилитаризируют и денацифицируют территорию, а также спасают мирных граждан Донбасса от геноцида ВСУ и нацбатов.