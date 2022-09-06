Пермский медуниверситет готов принять индийских студентов из Украины

Hindustan Times: в медуниверситет Перми примут индийских студентов из украинских вузов

В ПГМУ уже обучаются 1500 студентов из Индии Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Пермский медицинский университет (ПГМУ) готов перевести к себе студентов из Индии, которые обучались в вузах Украины. Об этом заявила и. о. ректора Наталья Минаева на онлайн-сессии, которую организовала компания Rus Education — партнер университета в Индии.

«Пермский государственный медицинский университет, ведущий медицинский университет России со 105-летней историей, сделал громкое заявление о переводе украинских студентов, возвращающихся из Индии. Университет готов принять индийских студентов MBBS из разных университетов Украины, чтобы помочь им возобновить обучение», — пишет индийская газета Hindustan Times.

Издание уточняет, что речь идет об индийских студентов из вузов Украины со второго по пятый курс. Они должны представить необходимые документы с указанием предметов, пройденных в предыдущих университетах. В данный момент в ПГМУ обучаются более1500 студентов из Индии, пишет HT. В 2023 году вуз выпустит более 500 специалистов, которые будут работать в частных и государственных больницах Индии.